Divočina v popradskej nemocnici: Ako prišiel Hanušín za 3 mesiace o funkciu!

Bolo to horšie, než to na prvý pohľad vyzeralo. Zhodli sa na tom nielen zamestnanci popradskej nemocnice, ale aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý tam pricestoval, aby pomohol vyriešiť dramatickú situáciu.

Riaditeľ nemocnice Anton Hanušín (52) na svoju funkciu napokon rezignoval. A minimálne 500 osôb, ktoré sa podpísali pod petíciu za jeho odstúpenie, si môže vydýchnuť. Výberové konanie na nového riaditeľa by malo byť najneskôr do pol roka. A tentoraz bude podľa Krajčího úplne transparentné. Zamestnanci popradskej nemocnice ešte pred utorkovým protestným pochodom dosiahli svoje. Hanušín odstúpil.

„Zistil som množstvo nedorozumení, mnohé veci sme si s ľuďmi z nemocnice vysvetlili. Zhodli sme sa na tom, že pán riaditeľ zle odkomunikoval svoje plány na zmenu, dokonca aj také, ktoré mal vo svojom projekte a v ktorých sme ho podporovali. Zamestnancov si nedokázal získať pre realizáciu a naplnenie týchto projektov,“ vyjadril sa minister Krajčí k pôsobeniu Hanušína. Tri mesiace vo funkcii zhodnotil aj exriaditeľ.

„Na zmeny si naozaj treba získať ľudí, čo sa mne nepodarilo, mrzí ma to, a preto nemôžem pokračovať. Prišiel som sem s najlepšími úmyslami a všetky zmeny boli odsúhlasené orgánmi spoločnosti a verím tomu, že tí, čo prídu po nás, budú v tom pokračovať. A budú riešiť aj to, čo sme našli v obchodných zmluvách,“ povedal Hanušín. Zároveň dodal, že boju o nemocnicu, ktorý rozpútali jeho kolegovia, rozumie. Pred 18 rokmi totiž práve v tejto nemocnici bojoval o zachovanie dialýzy.

Aké chyby urobil

Svoju víziu na lepší chod nemocnice v Poprade Anton Hanušín predstavil ešte začiatkom júna, keď bol vymenovaný do funkcie riaditeľa. Chcel vybudovať traumacentrum, dobudovať neurocentrum, rozvíjať onkoprogram či zaviesť samoobjednávanie klientov. Podľa Krajčího sa však mal sústrediť na postupné riešenie problémov.

„Po odvolaní mimoriadnej situácie bola dosť napätá atmosféra na internom oddelení a on ešte vyeskaloval napätie aj na traumatológii, čo bol spúšťač ďalších ohnísk nespokojnosti. Ani jeho spôsob komunikácie s primármi a personálom nebol práve najšťastnejší. Jeho odstúpenie situáciu v popradskej nemocnici určite upokojí,“ myslí si Krajčí, ktorý už nevidí dôvod na ohlásený protestný pochod zdravotníkov Popradu. Personál nemocnice to však vidí inak. Pokojné stretnutie od nemocnice na námestie v centre mesta sa uskutočnilo.

„Nikdy to nebol protest. Od začiatku to bola aktivita zamestnancov nemocnice za podporu nemocnice. Preto chceme poďakovať hlavne zamestnancom a verejnosti za prejavenú solidárnosť a podporu. Chceme naším zhromaždením podporiť aj ostatné nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktoré bojujú s podobnými problémami,“ prezradila pre Nový Čas jedna z angažovaných lekárok Denisa Janovská (49). Ako uviedol minister Krajčí, výberové konanie na nového riaditeľa nemocnice bude do pol roka. „Bude transparentné a všetky vyjadrenia členov komisie, vrátane ich mien, tentoraz zverejníme. Teraz vo štvrtok na dozornej rade skúsime nájsť dočasné vedenie,“ uzavrel.

Kde pôsobil Anton Hanušín

2010 - 2014 - NsP Levoča

2014 - 2016 - Nemocnica v Spišskej Novej Vsi

2015 - 2018 - Svet zdravia, Bratislava

2017 - 2018 - Medissimo, Bratislava

2004 - 2020 - Emergency Medical Service - EMS, s. r. o.

2018 - 2020 - Nemocnica Levice

marec - jún 2020 - krízový koordinátor pre COVID-19 na MZ

12. jún 2020 - 21. september 2020 - Nemocnica Poprad

Čo mu zlomilo väz

- neriešenie problémov na internom oddelení

- vyvolanie konfliktu na oddelení traumatológie

- zlúčenie ortopédie a traumatológie

- zlá komunikácia so zamestnancami nemocnice

- odchod atestovaných lekárov a 4 primárov

- nezvládnutá situácia v súvislosti s COVID-19 v nemocnici