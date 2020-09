Koľko stojí život vysokoškoláka: Odborníčka radí, odkiaľ vziať peniaze na štúdium

Koronakríza poznačila život zrejme každému a tak aj vysokoškolákom. V neposlednom rade preto, že zatvorenie väčšiny prevádzok pripravilo študentov o možnosť brigádovať.

A tak sa rodinný rozpočet napol ešte viac. Koľko na Slovensku stojí vysokoškolské štúdium a ako sa dá peňaženke pomôcť, poradila odborníčka na financie Lenka Šaligová. Väčšina vysokých škôl na Slovensku ponúka štúdium samo osebe zadarmo. Napriek tomu úplne zadarmo nie je, pretože musíte brať do úvahy výdavky spojené s návštevou školy. Obzvlášť ak je miesto výučby v inom meste, než máte bydlisko.

„Výdavky spojené so štúdiom na štátnej vysokej škole sa u nás pohybujú v rozmedzí 200 až 700 eur mesačne na jedno dieťa,“ hovorí Lenka Šalingová z PARTNERS GROUP SK. Podľa odborníčky to závisí to nielen od konkrétnej vysokej školy a mesta, v ktorom sa študent rozhodne študovať, ale aj od spôsobu ubytovania, či býva študent na internáte alebo na priváte, stravovania, osobných výdavkov, spoločenského života či mimoškolských aktivít.

1. Sociálne štipendium

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Suma: od 10 do 300 €/mesiac (v akademickom roku 2020/2021). Maximálnu výšku štipendia je možné konzultovať na konkrétnej vysokej škole



2. Motivačné a prospechové štipendium

za vynikajúci prospech, reprezentáciu školy a pod.

Poskytovateľ: konkrétna škola

Suma: až do 70 €/mesiac



3. Študentská pôžička

z Fondu na podporu vzdelávania

Poskytovateľ: Fond na podporu vzdelávania

Suma: 500 až 6 000 €/akademický rok

Ďalšie podmienky: splácanie až po škole, úroková sadzba do 3 % p. a., splatnosť do 10 rokov, vyžaduje sa ručiteľ, je potrebné dodržať konkrétne termíny na podanie žiadosti. (Zdroj: Fnpv.sk)

4. Pôžičky pre vlastných študentov

Poskytovateľ: niektoré vysoké školy či univerzity svojim študentom

Suma: každý rok sa stanovujú podmienky, je dobré včas sa opýtať na túto možnosť priamo v škole



5. Študentská pôžička z banky

Poskytovateľ: väčšina bánk

Suma: od 650 do 10 000 eur

Podmienky: iba pre študentov na dennom štúdiu do 26 rokov, výhodné nízke úroky, vyžaduje však ručiteľa, zvyčajne rodiča

6. Brigáda alebo práca na dohodu

Poskytovateľ: pracovné a brigádnicke agentúry

Suma: dohodou

Podmienky: ak brigádnik neprekročí príjem 367,85 € mesačne (v hrubom), neplatí odvody. Ak zarobí viac, odvody platí iba z rozdielu sumy

Priemerné mesačné výdavky študenta

Internát štátny : 50 - 150 €

Internát súkromný : 150 - 350 €

Privát – izba : 150 - 300 €

Prenájom bytu : 300 - 550 €

Strava : 70 - 200 €

Iné výdavky* : 60 - 500 €

* Cestovné, učebnice, kopírovanie materiálov, členské v knižniciach, technologické vybavenie – notebook, prípadne tablet, účty za mobil, mobilné dáta, voľnočasové aktivity, šport atď.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Najlepšie je šetriť dieťaťu od narodenia

Lenka Šalingová, odborníčka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK



- Najvýhodnejším riešením je, samozrejme, plánovanie, dlhodobá príprava a investovanie. Odkladanie malej sumy na mesačnej báze od narodenia dieťaťa zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej. No ak ste prípravu podcenili, existujú aj iné možnosti, ako napríklad prospechové štipendium. Pôžička či úver by mali byť posledné možné riešenie. Po ukončení štúdia vás čaká niekoľkoročný záväzok splatenia týchto úverov.