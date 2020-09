Hokejisti Bratislava Capitals majú smelé plány: Do nadnárodnej ligy v novom šate!

Smelé plány nováčika! Hokejisti Bratislava Capitals v piatok vstúpia do nadnárodnej Ice Hockey League domácim duelom proti talianskemu Bolzanu s ambíciou nielen byť v elitnej spoločnosti do počtu, ale pobiť sa o umiestnenie na popredných priečkach!

Vedenie Capitals na čele s viceprezidentom a generálnym riaditeľom Dušanom Pašekom mladším bolo počas leta pomerne aktívne na prestupovom trhu a podarilo sa mu pred dôležitou sezónou na prestížnej scéne získať viacero zvučných mien - brankára Samuela Baroša, obrancu Eduarda Šedivého alebo útočníkov Michela Miklíka, Miloša Bubelu či Adama Lapšanského. „Naším cieľom je hrať pekný hokej a prebojovať sa do play-off. Chceme byť šťukou ligy. Podriadili sme tomu všetko,“ uviedol Pašek, ktorý verí, že Bratislavčania si atraktívnou hrou v kombinácii s disciplínou a tvrdou prácou získajú priazeň fanúšikov.

„Chceme byť úspešní a urobíme pre to maximum,“ dodal s tým, že český kouč Rostislav Čade je zárukou, že by sa jeho predstavy mohli naplniť.povedal skúsený lodivod, ktorý je so zložením kádra - rovnako ako s prípravným obdobím - spokojný. Najlepším strelcom v priateľských zápasoch bol kapitán Karol Sloboda, ktorý sa štartu medzi nadnárodnou smotánkou už nevie dočkať: „Sme výborne pripravení a som rád, že sme si všetci ľudsky aj mentálne sadli. Chceme dobre reprezentovať klub aj Slovensko.“ Rozpočet tímu sa pohybuje na hranici 650-tisíc eur a názov hlavného partnera, očnej kliniky iClinic, najnovšie pribudne aj na nové dresy.

Súperi z troch krajín

Po odstúpení českého Znojma z Ice Hockey League bude mať súťaž okrem Capitals ďalších 10 účastníkov z troch krajín - Rakúska (8 tímov: Salzburg, Linz, Klagenfurt, Villach, Graz, Innsbruck, Dornbirn, Viedeň), Maďarska (Fehérvár), Talianska (Bolzano).