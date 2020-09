Capitals chcú byť šťukou súťaže: Aj takto lákajú fanúšikov do hľadiska

Hoci bude mať slovenský zástupca iClinic Bratislava Capitals v rakúskej nadnárodnej lige menší rozpočet než ostatné kluby, chce byť šťukou súťaže.

Pred piatkovým otváracím zápasom IHL proti Bolzanu (17.30 h) je nálade v tíme veľmi dobrá, tréner Rostislav Čada vyzdvihol veľkú pracovnú morálku hráčov v príprave.

O vstupe Bratislavčanov do IHL sa rokovalo už od začiatku tohto roka. Viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek uviedol, že debaty o vstupe boli veľmi ťažké. "Mali sme veľa rokovaní a videokonferencií. Hlasovanie o našej účasti v lige dopadlo 12:0 v náš prospech, takže je to pre nás aj záväzok a chceme potvrdiť, že budeme kvalitným účastníkom ligy. Zároveň chceme dobre reprezentovať slovenský hokej a mesto Bratislava."

Cieľom Bratislavčanov je postúpiť do vyraďovačky, rozpočet klubu bude menší, ako majú ostatné tímy v súťaži. "Veľa hráčov so zmluvami v NHL bude pôsobiť v tejto súťaži, pretože v zámorí sa začne hrať neskôr. Takže vstúpili sme do súťaže v čase, keď bude veľmi kvalitná. Čaká nás veľa práce, aby sme boli úspešní. Chceme postúpiť do play off, chceme byť šťukou súťaže. Podriadili sme tomu aj výber kádra a realizačného tímu. Ale chceme sa zakryť takou dekou, akú máme. Máme nižší rozpočet ako ostatné tímy. A preto som rád, že náš tréner je pán Čada, ktorý uznáva tieto hodnoty," dodal Pašek.

S tréningom na ľade začali Capitals 5. augusta, hráči Čadu milo prekvapili. "Všetci boli v dobrom fyzickom stave, preto sme hneď mohli prejsť k zvýšeniu tréningových dávok, čo nebýva zvykom. Máme dobré motivačné i športové prostredie."

V príprave odohralo mužstvo zápasy so Zvolenom a Trenčínom, ale sily si zmeralo aj s Grazom, Klagenfurtom a Viedňou Capitals. "Zápasy mali veľmi dobrú úroveň, tak sme to od medzinárodného hokeja očakávali. Máme dobrý dojem z toho, ako sa naši hráči dokázali pripraviť a namotivovať. Bol to pre nás dobrý test, mohli sme si porovnať so súpermi výkonnosť," uviedol Čada a zdôraznil: "Mali sme však vo všetkých zápasoch veľký nepomer vylúčených hráčov. Na to si musíme dať pozor. Dobré je, že o tejto skúsenosti vieme."

Na prvý zápas sa tešia už aj hráči, kapitán Karol Sloboda prezradil, že si kabína sadla. "Mali sme veľmi tvrdú prípravu a kvalitných súperov. Nálada v tíme je dobrá a verím, že to bude klapať celú sezónu. Každý odovzdá maximum, chceme dobre reprezentovať klub aj Slovensko."

Piatkový otvárací zápas odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke, partnerom klubu pre internetové prenosy bude TV Huste. "Prvé dva zápasy budú naše vstupenky stáť jedno euro. Chceme týmto pozvať ľudí a ukázať, že nám na nich záleží. Verím, že ich budeme mať veľa a takýmto gestom im ukážeme, že si ich vážime. Máme náročný úvod, ale verím, že sme pripravení a že sa budeme byť ako levy," povedal Pašek.

V klube rátajú v úvode sezóny s rôznymi scenármi v rámci opatrení pre pandémiu koronavírusu, keďže v súťaži sú kluby z Rakúska, Talianska a Maďarska. "Budeme reagovať na základe vývoja. Zatiaľ nie je žiadne obmedzenie. Riadime sa pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Aj Rakúsko a aj Taliansko je na zozname zelených krajín, Maďarsko sa uzavrelo. Ale majú manuál ako fungujú športové kluby a tam nie je problém," vysvetlil Pašek.



Súpiska tímu na sezónu 2020/2021:

Brankári: Peter Hamerlík, Samuel Baroš, Tomáš Pientka

Obrancovia: Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Ladislav Romančík, Martin Chovan, Eduard Šedivý, Martin Nemčík, Dávid Boldižár, Sacha Guimond

Útočníci: Tibor Varga, Dávid Buc, Róbert Varga, Denis Hudec, Jakub Suja, Adam Bezák, Michel Miklík, Miloš Bubela, Roman Faith, Adam Lapšanský, Brock Higgs, Michal Šalka, Lukáš Lipiansky, Mitch Hults, Filip Ahl.