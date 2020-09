Johnson predstavil poslancom nové nariadenia: Za nedodržanie týchto pravidiel hrozia tisícové pokuty!

Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil sprísnené epidemiologické nariadenia pre Anglicko, ktoré by podľa neho mohli platiť až nasledujúcich šesť mesiacov. Informovala o tom televízia Sky News.

Reštrikcie zamerané na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 Johnson po zasadnutí vládneho krízového tímu oznámil najprv poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu. Následne ich v utorok večer o 21.00 h SELČ predstaví v naživo vysielanom televíznom príhovore aj britskej verejnosti.

Povinné nosenie ochranných rúšok sa najnovšie rozšíri aj na predavačov vo všetkých typoch obchodov, pracovníkov v gastronómii, ako sú čašníci v reštauráciách či puboch, a vodičov taxi služieb a ich zákazníkov.

Výška pokuty pre jednotlivcov za nenosenie rúška sa zdvojnásobí na 200 libier (asi 218 eur). Za nedodržiavanie nových nariadení môžu obchody a firmy zaplatiť pokutu až 10 000 libier (približne 10 884 eur), alebo im môže hroziť zatvorenie.

Pohostinstvá, bary a reštaurácie v Anglicku budú od štvrtka môcť fungovať už len s obsluhou a byť otvorené iba do 22.00 h (23.00 h SELČ). Donášková služba však môže fungovať aj po tejto hodine. Na svadbách sa môže naraz zúčastniť iba 15 ľudí, na pohreboch 30. Zrušené bolo postupné otváranie štadiónov pre športové podujatia od 1. októbra.

Premiér tiež naznačil, že na pomoc by mohla byť povolaná aj armáda. Vojakom by však neboli v takomto prípade udelené dodatočné kompetencie a nenahrádzali by prácu policajtov.

Johnson zdôraznil, že ľudia by mali opätovne začať pracovať z domu, ale len v prípade ak majú túto možnosť. Zároveň dodal, že vláda zabezpečí, aby základné a stredné školy, ako aj univerzity v Anglicku zostali otvorené, pretože "nič nie je dôležitejšie ako vzdelanie, zdravie a pohoda našich mladých ľudí".

K oznámeniu nových opatrení prišlo po tom, ako Británia v pondelok po odporúčaní zdravotníckych expertov zvýšila výstrahu pred šírením koronavírusu z tretieho na štvrtý stupeň päťdielnej škály. Zvýšený stupeň znamená, že riziko šírenia koronavírusu je "vysoké či exponenciálne rastúce".

Vlády v troch ďalších regiónoch Spojeného kráľovstva - Škótsku, Walese a Severnom Írsku - majú právomoc rozhodnúť o vlastných obmedzeniach.

V utorok poobede o nových nariadeniach informovala aj škótska premiéra Nicola Sturgeonová. Návštevy medzi členmi rôznych domácností v interiéroch budú zakázané od stredy. Skupiny maximálne šiestich ľudí sa však môžu naďalej stretávať v súkromných záhradách či na verejných priestranstvách. Premiérka tiež informovala, že od piatka budú môcť byť puby, bary a reštaurácie v Škótsku otvorené len do 22.00 h.