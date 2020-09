Hapal debatoval so Škrtelom: Zlomil ho na návrat do reprezentácie?

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal sa už rozprával s Martinom Škrtelom (35) o možnosti jeho návratu do národného tímu.

Momentálne táto téma nie je podľa kouča aktuálna, keďže obranca tureckého Basaksehiru má zdravotné problémy, dohodli sa však, že sa ešte telefonicky spoja pred záverečnou nomináciou na barážový zápas o postup na EURO 2020 s Írskom (8. októbra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave).

Škrtel, ktorý oficiálne uzavrel reprezentačnú kariéru vlani v októbri v prípravnom stretnutí s Paraguajom (1:1), v nedávnom rozhovore pre denník Šport spomenul, že ho mrzí, že sa od jeho odchodu nenašiel v mužstve žiaden hráč, ktorý by sa zhostil úlohy lídra. Tridsaťpäťročný stopér pripustil, že by si ešte mohol obliecť národný dres, ak by prišiel ten správny telefonát. Hapal ho následne kontaktoval a spoločne o tejto téme debatovali.

"S Martinom som už hovoril. Bol to veľmi príjemný a pozitívny rozhovor. Momentálne má však zdravotné problémy, a tak ho budeme sledovať. Téma jeho návratu ešte nie je uzavretá. Dohodli sme sa, že si ešte pred záverečnou nomináciou zavoláme," uviedol Hapal pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Český tréner ďalej prezradil, že po septembrových dueloch Ligy národov s Českom (1:3) a v Izraeli (1:1) mal debatu aj s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom: "Som veľmi rád, že mi prezident vyslovil dôveru a po takomto náročnom zraze a výsledkoch môžem pracovať s tímom aj naďalej a pripravovať ho na najdôležitejší zápas tohto obdobia. S chlapcami urobíme maximum preto, aby sme v barážovom súboji s Írskom uspeli."

V nominácii naň by už mohol Hapal počítať aj s Róbertom Makom, ktorý má po pol roku nového zamestnávateľa. Po marcovom odchode z tureckého Konyasporu sa 29-ročný krídelník upísal maďarskému Ferencvárosu Budapešť. "S Robom som dlhodobo pravidelne komunikoval," povedal reprezentačný tréner. "Dá sa povedať, že som vedel o každom jeho kroku a preto som veľmi rád, že má konečne klub a môže sa pripravovať s mužstvom. Verím, že bude pravidelne hrávať. Určite je v širšej nominácii na októbrový zraz. Tá užšia bude známa o týždeň v utorok 29. septembra a uvidíme či v nej bude."