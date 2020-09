Lexus ES: Dokonalejšie digitálne zrkadlá a nižšia spotreba

Japonská pobočka spoločnosti Lexus predstavila vylepšenú verziu modelu ES. Zmeny sa týkajú najmä digitálnych spätných zrkadiel a hybridného pohonu. Vodiči tieto zmeny zaregistrujú pri manévrovaní vozidlom aj pri spotrebe paliva.

Lexus už v roku 2018 dodal na japonský trh model ES s digitálnymi spätnými a bočnými zrkadlami. Ich fungovanie je založené na kamerách umiestnených namiesto štandardných zrkadiel a obraz z nich sa zobrazuje na displejoch umiestnených na stĺpikoch A vo vnútri auta. Vďaka tomuto riešeniu sa sedan japonskej značky stal prvým sériovo vyrábaným autom v histórii, v ktorom klasické zrkadlá nahradili kamery.

Otvoriť galériu Zdroj: Lexus

Tento rok Japonci vylepšili systém tak, aby do obrazu automaticky dopĺňal aj referenčné čiary, ktoré uľahčujú posudzovanie vzdialenosti od iných automobilov a prekážok. Počas jazdy rýchlosťou do 70 km/h vidí vodič na ceste tri línie, ktoré znázorňujú vzdialenosť 5, 10 a 15 metrov od zadnej časti vozidla. Pri vyšších rýchlostiach pribúda aj ďalší marker a čiary sú vzdialené 5, 10, 15 a 30 metrov. Za zmienku stojí, že v Japonsku je digitálny zrkadlový systém k dispozícii už aj pre sedan F Sport.

Nová batéria a lepšia výbava

Zmeny ovplyvnili aj hybridný pohon. Trakčná batéria nikel-hydrid bola nahradená lítium-iónovou, ktorá dokáže ukladať viac energie pri zachovaní rovnakej hmotnosti, čo znižuje spotrebu paliva. Podľa informácií japonskej pobočky Lexusu je model ES 300h po tejto zmene schopný prejsť na jednom litri paliva o 1,7 km viac v súlade s normou WLTC. To znamená, že na 100 km spotrebuje takmer o 0,4 l paliva menej.

Otvoriť galériu Zdroj: Lexus

Štandardnou súčasťou vybavenia modelu Lexus ES v Japonsku je aj systém automatického brzdenia pri parkovaní, s detekciou vozidiel prichádzajúcich zboku, a systém monitorovania mŕtvych uhlov. Japonská limuzína bola tiež vybavená štandardmi pripojenia SmartDeviceLink, Apple CarPlay a Android Auto a indukčnou nabíjačkou, ktorá podoruje novšie typy smartfónov.

V slovenských showroomoch

Inovovaný Lexus ES sa dostal na japonský trh začiatkom augusta. Sedan so systémom digitálnych zrkadiel si už môžeme kúpiť taktiež v slovenských showroomoch značky. Disponuje aj zobrazovaním dodatočných referenčných čiar. Všetky modely Lexus ES opúšťajú slovenské showroomy s multimédiami, ktoré podporujú Apple CarPlay a Android Auto.

Popis systému:

V základni predných stĺpikov sú zabudované dva 5-palcové farebné displeje, približne v rovnakej výške ako vonkajšie spätné zrkadlá, aby ich vodič intuitívne našiel v obvyklom uhle pohľadu. To znamená, že vodič nemusí nijako výrazne meniť svoje zvyklosti pri bežnom kontrolovaní spätných zrkadiel. Vďaka ergonomickému riešeniu tohto systému môže lepšie kontrolovať situáciu okolo vozidla pri menšom natáčaní hlavy do strán, v súlade so stratégiou značky Lexus obmedzovať celkové namáhanie vodiča.

Otvoriť galériu Zdroj: Lexus

Kamery sú zabudované do štíhlych aerodynamických puzdier, ktoré sú zladené s elegantnými krivkami modelu ES. Vďaka menším rozmerom v porovnaní s vonkajšími spätnými zrkadlami sa podarilo potlačiť aerodynamický hluk a zároveň má vodič lepší výhľad šikmo dopredu.

Kamerové jednotky sú vybavené zabudovaným vyhrievaním, ktoré zabraňuje zamŕzaniu alebo zahmlievaniu. Navyše sú umiestnené tak, aby obraz neblokovali dažďové kvapky alebo sneh. V prípade potreby môže vodič zapnúť funkciu odhmlievania tlačidlom na prístrojovej doske, aby mal dokonalý výhľad v každej situácii.

Otvoriť galériu Zdroj: Lexus

Systém je ďalej vybavený luminiscenčným detektorom, ktorý automaticky potláča oslňovanie od svetlometov vzadu idúcich vozidiel pri jazde v noci, čo prispieva k oveľa čistejšiemu výhľadu smerom dozadu.

Otvoriť galériu Zdroj: Lexus

Automatické rozširovanie zobrazenia

Keď vodič použije smerové svetlá alebo zaradí spätný chod, digitálne spätné zrkadlá sa automaticky prepnú na rozšírené zobrazovanie oblasti vedľa vozidla a za ním, čím eliminujú slepý uhol výhľadu v záujme bezpečnejšieho manévrovania. Na zmenu spôsobu zobrazenia upozorňuje vodiča ikonka v rohu displeja. Keď vodič dokončí zmenu smeru, prechádzanie z pruhu do pruhu alebo parkovanie, systém sa automaticky prepne na štandardné nastavenie. Okrem toho môže vodič prepnúť na rozšírené zobrazenie ručne, resp. túto funkciu vypnúť.

Zobrazenie systému možno upravovať pomocou ovládacích prvkov na paneli dverí vodiča, podobne ako klasické vonkajšie spätné zrkadlá. Systémové nastavenia sú k dispozícii prostredníctvom menu, vrátane nastavenia jasu a (jedinečnej funkcie značky Lexus) automatického zasúvania kamier po zaparkovaní vozidla. Systém taktiež disponuje funkciou sledovania slepého uhla.

Automatické referenčné čiary

Systém digitálnych spätných zrkadiel ďalej pomáha vodičovi s presným nasmerovaním vozidla pri parkovaní aj počas jazdy, pričom do obrazu automaticky dopĺňa referenčné vodiace čiary.

Počas parkovania čiary ukazujú vzdialenosť 20 a 50 cm od zadného nárazníka, resp. 50 cm od oboch bokov vozidla. Zobrazujú sa v rámci dynamického obrazu a tiež v ikone na displeji, ktorá zachytáva pozíciu vozidla pri pohľade zhora.

Pri jazde mimo mesta vodič jednoduchšie odhaduje bezpečný odstup od ostatných vozidiel vďaka referenčným čiaram ukazujúcim 5, 10 a 15 metrov v smere jazdy (pri rýchlosti do 70 km/h). Pri vyšších rýchlostiach sa znázorňujú vzdialenosti 5, 10, 15 a 30 metrov.