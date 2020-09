Matovičove vyjadrenia v súvislosti s kauzou spoločnosti Arca: Blesková reakcia Pellegriniho a Fica!

Predseda Smeru-SD Robert Fico a líder strany Hlas Peter Pellegrini sa ohradili voči tvrdeniam premiéra Igora Matoviča (OĽANO) v súvislosti s kauzou spoločnosti Arca.

Matovič v pondelok vyhlásil, že expremiéri Fico i Pellegrini mali mať informácie o pochybných krokoch spoločnosti. Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút podotkol, že Fico nie je premiérom od marca 2018 a nerozumie, prečo Matovič reaguje tak nervózne. Hovorkyňa strany Hlas Patrícia Medveď Macíková deklarovala, že Pellegrini nemal na túto tému žiadne oficiálne stretnutie. V prípade podnetov občanov ich podľa jej slov odporučil na príslušné štátne orgány.

"Stále ta istá filozofia 'lebo Fico' je z úst Igora Matoviča trápna. Asi je potrebné pripomenúť, že Robert Fico od marca 2018 nie je predsedom vlády SR, čiže akákoľvek výhovorky Igora Matoviča sú len a len dôkazom jeho rastúcej nervozity," skonštatoval Smer-SD. Fico aj s manželkou podľa slov Mažgúta predložili dôkazy o ich nevine, keď boli obvinení v prípade účtov na Belize. Apeloval preto aj na Matoviča, aby preukázal, ako jeho manželka previedla 600 000 eur. "Alebo ich nepredviedla a sú to iba výnosy z desiatich miliónov?" pýta sa strana.

Smer-SD opätovne zdôraznil, že v tejto veci podala strana trestné oznámenie na právnickú osobu Arca Investments, a. s., a nie na rodinu premiéra. Podľa slov Mažgúta strana nerozumie, prečo Matovič zrazu vystupuje takto nervózne. "Matovič namiesto jasného vyvrátenia všetkých pochybností o svojej rodinnej investícii do finančnej skupiny Arca opäť bezostyšne klamal. Peter Pellegrini nemal na túto tému žiadne oficiálne stretnutie ani rokovanie," poznamenala Medveď Macíková. Pellegrini podľa jej slov očakáva, že príslušné orgány sa budú Arcou zaoberať, čím sa do "zahmlievania predsedu vlády" vnesie viac svetla.

V reakcii uviedla, že v demokratických krajinách konajú v jednotlivých oblastiach na to určené inštitúcie, v tomto prípade organizácie dohliadajúce na finančný trh, "nie premiéri hrajúci sa na sultánov". "Matovič používa metódu, na ktorú si zvykol v opozícii, a to je obviňovanie všetkých naokolo za svoje vlastné kauzy, ktoré nedokáže dôveryhodne vysvetliť," píše sa v stanovisku. Ak by mal pravdu, pýta sa, ako je možné, že ako premiér o týchto problémoch nevedel a nechal manželku vložiť státisíce eur do krachujúcej firmy.

Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii oznámil, že Fico a Pellegrini zrejme vedeli o pochybných krokoch spoločnosti Arca už od roku 2018. Mali ich na to vtedy upozorniť priamo zamestnanci spoločnosti, ktorí o tom v súčasnosti informovali aj Matoviča. Podotkol, že ak expremiéri nič neurobili, sú spolupáchateľmi a zlyhali pri ochrane záujmov ľudí. V tejto súvislosti mieni tiež iniciovať zmenu zákona.