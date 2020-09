Mame odmietli vydať zdravotnú dokumentáciu syna v kóme: Matúš († 19) zomrel za čudných okolností!

So smrťou syna sa nevie zmieriť. Matúš († 19), ktorý sa na pohľad javil ako zdravý a plný síl, zomrel v prešovskej nemocnici dva týždne po tom, ako ho hospitalizovali.

Jeho mama Marianna (39) tvrdí, že nikto jej nevysvetlil, prečo jej milovaný syn skonal. Len z pitevnej správy sa dozvedela, že mu zlyhalo srdce. Veľmi ju trápi, že jej v nemocnici nechceli ukázať jeho zdravotnú dokumentáciu, kým bol v kóme. Synovu diagnózu totiž chcela konzultovať aj s inými odborníkmi. Preto sa obrátila na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a podala trestné oznámenie na nemocnicu.

To, čo sa stalo, by nešťastnej mame nenapadalo ani v tom najhoršom sne. „Zrazu, bolo to 12. augusta, sa cítil veľmi unavený, tak išiel k lekárovi. Rozbor krvi ukázal zlé hodnoty. Hospitalizovali ho v prešovskej nemocnici na JIS interného oddelenia. Povedali nám, že jednu obličku sono vyšetrenie neukázalo. Na druhý deň na CT vyšetrení už obličku našli,“ opisuje Marianna začiatok rodinnej tragédie.

Matúša následne preložili na bežné oddelenie, jeho stav sa zlepšil. „Onedlho bolo všetko inak. Putoval zase na JIS. Lekári povedali, že vyšetrenia srdca, pľúc aj pečene sú v poriadku. To nás trochu upokojilo,“ spomína zronená žena.

Najhoršia správa

Marianna hovorí, že naposledy počulasyna, keď jej volal, že ide na dialýzu. „Odvtedy už telefón nebral. Z nemocnice volali, že syn má opuch mozgu, poškodenú pečeň aj pľúca a bol resuscitovaný,“ vraví zdrvená Marianna s tým, že okamžite išla do nemocnice za synom. Zároveň požiadala o vydanie zdravotnej dokumentácie, aby mohla jeho stav konzultovať s inými lekármi u nás, prípadne v zahraničí.

„Odmietli nám ju vydať s odôvodnením, že nemáme splnomocnenie. To sme však nemohli získať, lebo Matúš bol v kóme. Po 3 dňoch dostala predbežnú správu jeho detská lekárka. Podľa nej sa však konzultovať nedalo,“ vraví nešťastná mama a dodáva, že v nemocnici im neustále oznamovali zhoršovanie synovho stavu.

„A 27. augusta sme dostali tú najhoršiu informáciu v živote. Matúš zomrel na zlyhanie srdca. Prečo k tomu došlo, nám nik nevysvetlil. Len sa nás vypytovali, či necvičil a neužíval steroidy. Ale to nikdy nerobil, jeho vášňou bolo fotografovanie,“ uzavrela ťažko skúšaná žena, ktorá denne chodieva na neďaleký cintorín plakať na synov hrob.

Podala trestné oznámenie a obrátila sa aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Verí, že pravda vyjde najavo. „O výsledku dohľadu môže úrad informovať až po jeho ukončení,“ informovala Erika Kováčiková z ÚDZS.

Musia zachovať mlčanlivosť

Renáta Cenková, hovorkyňa prešovskej nemocnice J. A. Reimana

- FNsP J. A. Reimana Prešov je povinná zachovávať mlčanlivosť ohľadom zdravotného stavu svojich pacientov a v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre poskytnutie alebo sprístupnenie požadovaných informácií. FwNsP eviduje žiadosť o sprístupnenie údajov o zdravotnej dokumentácii. V čase podania žiadosti však jej podávateľ nebol oprávnenou osobou na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.