Na vlastné oči videl vraždu otca, vydesený chlapec ušiel pred strelcom do lesa: Ocitol sa v nočnej more!

Pohľad, ktorý ho bude mátať v nočných morách až do konca života. Vydesený tínedžer ušiel vrahovi a podarilo sa mu zavolať pomoc.

Jack Gershman (15) a jeho otec Ari si 3.júla išli zajazdiť do lesa Tahoe. Netušili, že výlet bude ich posledný. Zastavili džíp, aby sa zorientovali a za nimi sa objavila modrá štvorkolka. Ari sa chcel vodiča opýtať na cestu. Skôr ako to stihol urobiť, zazneli výstrely a otec vypadol z auta. Utrpel smrteľné zranenia.

Vystrašenému mladíkovi sa podarilo utiecť do lesa. Pokúsil sa zavolať na políciu, no nemal signál. Nestratil duchaprítomnosť a uvedomil si, že musí vystúpiť na jednu z blízkych hôr a tam zavolá pomoc. "Keď som bol dosť vysoko, pozrel som sa na svoj telefón a mal som jednu paličku signálu. Okamžite som zavolal políciu," cituje jeho slová portál People. Pokyny boli jednoduché. Jack mal ostať na mieste, aby ho našli vrtuľníky.

O pol siedmej večer sa všetko skomplikovalo. Mladíkovi sa totiž vybil telefón. Videl ako nad ním lietajú, no les bol príliš hustý na to, by ho po zotmení videli. Zúfalý chlapec sa bál o svoj život. Nevedel či po ňom nepátra strelec, ktorý mu zavraždil otca. Mal na sebe len tričko a krátko nohavice, nezostávalo mu nič iné len sa schúliť pod kríky a prečkať chladnú noc.

Všimol si svetlá priehrady a na ďalší deň sa k nej vydal. V lese sa v tom čase nachádzali aj dva tímy policajtov so psami, ktoré ho hľadali. Štvornohí policajti Champ a Beedo upozornili svojich kolegov na slabý zvuk a zachytili stopu. "Začul som, ako niekto kričí moje meno," spomína na šťastný okamih Jack. O niekoľko hodín neskôr sa tínedžer stretol s vydesenou mamou Paige a strýkami. "Bol špinavý od hlavy po päty. Okamžite som ho objala," povedala Paige. Verí, že synovi pomohol traumatický zážitok prežiť zosnulý otec. "Celý čas som si v duchu opakovala, aby mu pomohol. Neexistuje žiadny dôvod, ako chytil signál. Nikto v tej oblasti ho nikdy nemá. Pomohol mu Ari," dodala.