Splnil sa mu sen! Moderátor Viktor Vincze sa po účinkovaní v šou Tvoja tvár znie povedome vyšvihol medzi hviezdy slovenského šoubiznisu, no nielen to. Obľúbená šou mu totiž otvorila dvere aj do umeleckého sveta, nakoľko získal jednu z hlavných úloh v muzikáli Jána Ďurovčíka. A to, že berie prípravy viac než vážne dokazujú nielen jeho slová, no čo-to by zrejme vedela porozprávať aj jeho manželka Adela. Viktor ju posledné mesiace totiž poriadne vytrápil.