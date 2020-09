Splnomocnenec Prymula: Česku hrozí 8000 nakazených denne, v hre je vyhlásenie núdzového stavu

V Česku bude pravdepodobne denne pribúdať 6000 až 8000 potvrdených nákaz covidom-19, povedal v nedelu v televízii Prima vládny splnomocnenec pre vedu a výskum v zdravotníctve Roman Prymula.

Pomôcť sploštiť rast krivky počtu nakazených by podľa neho mohli ďalšie opatrenia, na mieste je aj zvažovať vyhlásenie núdzového stavu, dodal. Za pravdepodobné považuje uzavretie škôl, predovšetkým v Prahe. Reprodukčné číslo, ktoré udáva, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný, sa podľa neho teraz blíži k 1,8. Podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za ANO) pre Zoznam Správy by k celoštátnemu uzatvoreniu škôl a vyhláseniu núdzového stavu mohlo dôjsť, keď reprodukčné číslo prekročí 2.



Prymula uviedol, že každá stotina je u reprodukčného čísla rozhodujúca. V pondelok bolo v krajine 1,59, aktuálne sa podľa neho v intervaloch blíži 1,8. "Nehovorím, že je to katastrofa, ale je to stav, ktorý je krízový a musí sa výrazne brzdiť," povedal. Mieni, že je potrebné uvažovať aj o vyhlásení núdzového stavu, ktorý by kabinetu umožnil zavádzanie závažnejších celoplošných opatrení, ku ktorým nemá právomoc ministerstvo zdravotníctva.



Predseda opozičnej ODS Petr Fiala v Partiu uviedol, že núdzový stav na mieste nie je. "Nie je pre to žiadny dôvod. Sú tu kompetencie ministerstva zdravotníctva, možno rozhodnutie vlády. Stále sa ešte nevyčerpali všetky možnosti. Preferujem, aby sa skôr pristupovalo lokálne a regionálne, než aby sme prechádzali k plošným opatreniam," uviedol.



Prymula varoval pred rapídnym rastom počtu infikovaných, v takom prípade by sa musela znovu ako na jar robiť ekonomicky náročné opatrenia. "Nie je to žiadne strašenie, každý si môže zobrať kalkulačku," povedal. Za isté považuje, že Česko bude čoskoro stúpať do pásma šiestich až ôsmich tisícok nakazených denne.



Na mieste je podľa Prymulu uvažovať o obmedzení hromadných akcií. "Jedná sa o spoločenské akcie, kde dochádza ku konzumácii nielen alkoholu," uviedol. Česko by mohlo sprísniť opatrenia po vzore iných európskych krajín. "Budú diskutované aj športové stretnutia. Je mnoho krajín, kde sa jednoducho hrá bez divákov, aj u veľkých pohárových súťaží v Európe," uviedol Prymula.

Za pravdepodobnú alternatívu považuje uzavretie škôl, za reálne to považuje do týždňa, predovšetkým v hlavnom meste. Týkať by sa nemuselo najmladších detí. "Svedčia pre to rôzne virologické dáta. Na prvom stupni sa nákaza nešíri tak intenzívne ako na druhom a vyššie. Tie deti sa nenakazia tak rýchlo a nevylučujú toľko toho vírusu," povedal Prymula.



Podľa Vojtěcha a hlavnej hygieničky Jarmily Rážovej je teraz na rade skôr obmedzovanie hromadných akcií a účasť divákov na športových podujatiach. V školách znižujú riziko nákazy rúška. Rážová v Českej televízii povedala, že nie je priaznivcom zatvorenie stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. "A vôbec nie prvého stupňa, to je jedno z tých najvzdialenejších opatrení," uviedla.

Podľa Fialu by mala mať opatrenia ohľadom škôl hlavne logiku. "Ak sedia deti zarúškované v triedach a potom idú cvičiť bez rúšok do telocvične, to úplne logiku nemá," povedal. Základné školy by sa podľa neho mali čo najdlhšie udržať v chode a rozhodovať by sa malo podľa lokálnej situácie. Rázová povedala, že epidemiológovia budú budúci týždeň rokovať o úprave schémy testovania ľudí, ktorým je nariadená karanténa. "Dnes je test piaty až šiesty deň po kontakte s pozitívne testovaným a následne 10. deň. Vedie sa debata, či túto schému neupraviť. Ale nie je definitívne rozhodnuté," uviedla. Dodala, že sa vo svojom odporúčaní pre ministerstvo pripojí k väčšinovému názoru epidemiologickej skupiny.