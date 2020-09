Matovič dvíha varovný prst: Ak denný prírastok prekročí toto číslo, prídu tvrdšie opatrenia!

Opäť sme zaznamenali rekord! V piatok odhalili testy 290 nakazených, čo je doposiaľ najvyššie číslo od vypuknutia pandémie. Premiér Igor Matovič dvíha varovný prst a hovorí, že pri stúpajúcej tendencii opäť pristúpime k tvrdším opatreniam.

V piatok bolo na Slovensku otestovaných 5 750 ľudí. Z tohto počtu vyšlo 290 pozitívnych výsledkov. Najviac nakazených hlási Bratislava, za hlavným mestom nasleduje Tvrdošín s 30 prípadmi a Námestovo má 27. Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti píše o tom, že situácia je kritická a masírovať si ego tým, že máme menej nakazených ako naši západní susedia nie je na mieste.

„Možno si poviete, že nič strašné sa nedeje, nakazení pribúdajú výrazne menej ako v Česku a zomiera len minimum ľudí. O. k., ale dokedy? Odpoveď poznáme. Dovtedy, dokiaľ budú regionálni hygienici stíhať dohľadávať kontakty pozitívnych. Po tom kritickom bode sa nám už ale situácia vymkne z rúk.“

300 je strop

Už v uplynulých týždňoch sa skloňoval strop, keď začneme prijímať opäť radikálne opatrenia. Podľa Matoviča už toto číslo atakujeme. Kedy to nastane? ,,Obávam sa, že pri cca 300 nakazených denne sme už na hrane. Hygienici idú na 120 % a nových voľných hygienikov niet - lebo predošlé vlády ich stavy zdecimovali. Čo teraz? Pomôže nám jediné - návrat k postoju všetkých nás z prvej vlny, keď nám výsledky závidela celá Európa,“ uviedol premiér, ktorý už avizoval, že sa nebude stavať proti odborníkom. „Ja potom už nebudem ten, kto bude hájiť viac slobody pre kultúru, šport či svadby proti vôli pandemickej komisie,“ dodal.

Zatvoríme školy?

Do piatka bolo na Slovensku zatvorených len 13 škôl a 72 vybraných tried. Dotklo sa to celkovo 6 500 študentov, čo je len jedno percento z celkového počtu. „Čísla sú pozitívne. Bude to dynamické. Musíme sa pripraviť na selektívne zatváranie. To znamená, že niekoľko týždňov budú deti chodiť do školy a potom zase zostanú týždeň-dva doma,“ povedal v relácii Sobotné dialógy Gröhling s tým, že v tomto školskom roku sa už celoplošne nezatvoria všetky prevádzky. Prehodnocovať sa bude aj nosenie rúšok v triedach a to koncom septembra. „Aj keď nebudú povinné, budeme ich odporúčať, čo potom pomôže aj v chrípkovom období,“ uzavrel šéf rezortu.