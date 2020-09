Fico sa pustil do Krajniaka: Vláda sa s nikým neporadila, pomoc bola v praxi nevyužiteľná

Vláda počas krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu musí pomáhať všetkým rovnako. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico je však presvedčený, že pomoc je nedostatočná a víťazom pandémie sú banky, ktorým vláda pomohla zrušením bankového odvodu.

Krajniak vyčíslil, že v rámci Prvej pomoci rezort práce vyplatil viac ako 750 miliónov eur a prejavili sa aj účinky pomoci. "Tí, ktorí nás strašili, že pribudne 200 000 nezamestnaných, tak v auguste vidíme prvýkrát, že sa nezamestnanosť otočila a prvýkrát je pokles nezamestnanosti o 2000 ľudí. Už tretí mesiac si našlo prácu o 3000 ľudí viac ako pred krízou v roku 2009. Napriek tomu, že situácia je stále ťažká, tak sa nám podarilo ju stabilizovať," podotkol Krajniak.

Slovensko má podľa jeho slov okrem toho najmenší počet úmrtí na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb. "Budeme sa snažiť dosiahnuť obidva ciele, a to nielen ochrániť čo najviac životov, ale aj ekonomiku nezatvárať celoplošne, ale iba na základe červených regiónov," povedal Krajniak. Okrem toho pomáha štát podľa neho aj prostredníctvom Sociálnej poisťovne, vyčlenené boli zdroje na preplácanie nájmov, zriadená bola aj SOS dotácia na pomoc ľuďom.

Minister práce upozornil na to, že počas hospodárskej krízy v roku 2009 vtedajšia vláda prijímala zákony až po piatich mesiacoch od jej vypuknutia. "My sme boli rýchlejší, reagovali sme okamžite. My sme tiež peniaze museli zúfalo zháňať," podotkol Krajniak.

Fico je však presvedčený o opaku a vládu kritizuje. "V roku 2020, keď boli parlamentné voľby, tak SR bola krajina s najnižším deficitom a dlhom vo svojej histórii, s najvyššou zamestnanosťou a najnižšou nezamestnanosťou. My sa obávame, že vzhľadom na neexistenciu sociálneho dialógu pri sociálnych opatreniach, ktoré prijímate, situácia môže byť veľmi napätá," povedal Fico.

Ak nezačne vláda inak pristupovať k podpore ekonomiky, situácia môže byť podľa Fica zlá. Upozorňoval na zlyhanie sociálneho dialógu, ako aj na zámer vlády, že každý mesiac bude k dispozícii miliarda eur na podporu ekonomiky. "Doteraz najvýznamnejší rezort z pohľadu výdavkov minul len jednu desatinu z toho, čo malo byť minuté. Vláda tým, že sa s nikým neradila, nastavila formy pomoci, ktoré neboli v praxi aplikovateľné. Mnohé formy pomoci boli tak administratívne náročné, vláda prijíma opatrenia, ktoré sú kontraproduktívne," tvrdí Fico, ktorý niekoľkokrát upozornil na nedostatočnú komunikáciu vlády s odborármi, Združením miest a obcí Slovenska, ale aj so zamestnávateľmi.

"S odborármi a zamestnávateľmi som sa stretol minimálne desaťkrát a nielen ja, ale aj vláda. Zriadili sme ekonomický krízový štáb.Tam je priestor, že vláda príde a povie, aké opatrenia ide urobiť. Vláda predstavuje všetky svoje analytické materiály, aj tie, ktoré sa nezverejňujú, dáva ich k dispozícii všetkým na pripomienkovanie," tvrdí Krajniak s tým, že vláda sa musí snažiť pomôcť všetkým skupinám ľudí rovnako.

"Lepšia pripravenosť je v tom, že máme pripravené postupy na tieto situácie pri ochrane ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. Pokiaľ svetová ekonomika bude aspoň trochu fungovať, urobíme všetko pre to, aby ťažiskové fabriky mohli vyrábať a vyvážať," povedal Krajniak v súvislosti s druhou vlnou pandémie. Fico však uviedol, že za bývalej vlády boli vždy "do bodky" splnené parametre rozpočtu. "Po voľbách ste dostali historicky najlepšie čísla a ukazovatele, aké ste moli mať. Je evidentné, že ak ste niekomu najviac pomohli, sú to banky, ktoré sú víťazom pandémie za prvých päť mesiacov," povedal Fico.