Fica rozzúrili návrhy na minimálnu mzdu a 13. dôchodok: Ostré slová na adresu Krajniaka

Opozičná strana Smer-SD bude tvrdo bojovať za "výdobytky sociálneho štátu".

Vo štvrtok na brífingu pred Národnou radou (NR) SR to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Kritizoval vládne návrhy na úpravu minimálnej mzdy a 13. dôchodkov. Ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) označil ako politického podvodníka a odídencov zo strany vyzval, aby podpísali návrh na jeho odvolanie.

Fico skonštatoval, že v súčasnosti je platný zákon, podľa ktorého má byť minimálna mzda 60 % z priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Rovnako platí zákon o 13. dôchodku, podľa ktorého na konci roka má byť každému dôchodcovi vo svojej kategórii vyplatený priemerný dôchodok. Poukázal na to v súvislosti s tým, že vo štvrtok plénum posunulo do druhého čítania novelu zákona o minimálnej mzde, a tiež návrh zákona, ktorý upravuje 13. dôchodok.

"To, čo navrhuje vládna koalícia, je výrazné oslabenie sociálneho štátu," zdôraznil Fico. Ide podľa jeho slov o zrušenie automatu na zvyšovanie minimálnej mzdy, pričom je to zníženie minimálnej mzdy v porovnaní s tým, čo v súčasnosti platí v zákone. V prípade 13. dôchodkov podľa Fica vládny návrh oberá napríklad starobného dôchodcu o sumu od 160 do 410 eur. "Dohromady je to 290 miliónov eur, ktoré vládna koalícia berie dôchodcom na dôchodkoch, ktoré mali byť vyplatené ako 13. dôchodky," vyčíslil.

Kritizoval tiež, že hnutie Sme rodina najprv hlasovalo za tieto opatrenia a neskôr vo vláde tieto veci rušia. Preto považuje Krajniaka za politického podvodníka a Sme rodina za podvodnícku stranu. Priblížil, že Smer-SD bude podávať návrhy, aby zostala v platnosti existujúca právna úprava. "Majú peňazí toľko, koľko potrebujú, pretože si navýšili deficit o viac ako 8, možno 9 miliárd eur. Z toho dôvodu nie je žiadny problém vyplatiť ani 13. dôchodky vo výške, ktorá momentálne platí, a nie je žiadny dôvod ani znižovať minimálnu mzdu v porovnaní v platným právnym stavom," dodal.

Skonštatoval, že 26 poslancov Smeru-SD návrh na odvolanie Krajniaka podpísalo. Vyzval preto opozičných poslancov, najmä odídencov zo Smeru-SD, aby prestali taktizovať a návrh tiež podpísali. "Nevidíme žiadny dôvod na odklad podávania návrhu na odvolávanie ministra až po októbrovej schôdzi. Myslím si, že po tom, čo dnes predviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny je namieste, aby ešte dnes bol podaný návrh na odvolanie ministra Krajniaka," podotkol Fico.