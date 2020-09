Exšéf colníkov Makó pred súdom kvôli vážnym obvineniam: Zaručil sa zaňho kňaz, prečo to spravil?!

Prišli mu na pomoc! Exriaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy sa v sobotu postavil pred Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Prihovoriť sa za neho v sprievode jeho advokáta prišiel aj bývalý kňaz z Jelenca. Prečo tak urobil?!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Má na krku niekoľko vážnych obvinení. Po štvrtkových policajných manévroch v obci Jelenec neďaleko Nitry, pri ktorých bol Ľudovít Makó zadržaný, sa v sobotu postavil pred Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že spolu s jeho advokátom prišiel na súd aj kňaz a ďalší muž. Farár Štefan Lašák tu bol podľa jeho slov ako podpora pre obvineného. „Ja som bol na fare v Jelenci 15 rokov, poznám jeho rodinu. Prišiel som ako jeho morálna podpora,“ povedal po vyjdení z budovy súdu. Prokurátor ÚŠP napriek všetkému pre bývalého šéfa colníkov žiadal väzbu.

„Podal návrh na Špecializovaný trestný súd na Ľ. M. obvineného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu obmedzovania osobnej slobody a obzvlášť závažného zločinu vydierania, z dôvodu obavy pred kolúznym konaním a obavy z pokračovania trestnej činnosti,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP.

Spolupracoval s policajtmi

Ľudovítovi Makóvi pred predvádzaním pred sudcu do reči nebolo. Hoci sa chcel maskovať kapucňou, policajti mu to nedovolili. Podľa vyšetrovateľa NAKA však s mužmi zákona spolupracoval. O prípade rozhodoval sudca Ján Giertli, ktorý už vzal do väzby žilinských sudcov, ale aj dvoch mužov, ktorí mali vydierať štátneho tajomníka Martina Fecka. Verdikt padol po piatich hodinách, Makó ostáva vo väzbe. Prišiel sa zaňho zaručiť pritom aj farár a jeho blízky známy. "Pán farár bol ako dôveryhodná osoba a ďalšia osoba ponúkala peňažnú záruku. To súd neprijal," povedeal advokát.

Ľudovít Makó šéfoval útvaru KÚFS správy od roku 2014 a patril ku kontroverzným osobám tejto inštitúcie. Do očí bili najmä jeho majetky, roky vysvetľoval podozrenia, že prehliada daňové delikty takzvaných „našich“ ľudí.