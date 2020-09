Infantino priznal problémy: Odloženie MS klubov je nevyhnutné

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino potvrdil, že odloženie MS klubov bude nevyhnutné.

Turnaj sa mal v Katare pôvodne konať v decembri, no klubový šampión Južnej Ameriky nebude známy do januára. V skupinovej fáze Pohára osloboditeľov sa začalo opäť hrať až tento týždeň po šesťmesačnej pauze.

Pandémia koronavírusu si vynútila aj ďalšie zdržania, prvý ročník nového formátu MS klubov s 24 účastníkmi sa neuskutoční v plánovanom termíne v júni 2021. To vytvorilo priestor pre preloženie majstrovstiev Európy a juhoamerického šampionátu Copa America na budúcoročné leto. "Sledujeme situáciu a uvidíme, či bude môcť Katar hostiť 'starý' formát MS klubov začiatkom roka 2021," citovala Infantina agentúra AP.

Prezident FIFA, ako aj hráčska asociácia FIFPro majú obavy aj o termínovú listinu kvalifikačných zápasov na MS 2022. V marci nemohla odštartovať juhoamerická kvalifikácia, plný osemnásťkolový program bude nahustený medzi októbrom 2020 a marcom 2022. Navyše, na kontinente rapídne stúpa počet prípadov ochorenia COVID-19 a nestíhajú tam testovacie kapacity. V Ázii sa bude o postup na MS bojovať najskôr na budúci rok.

"Je to veľký problém, najmä ak pandémia neustúpi alebo nezoslabne. Už sme pridali nové termíny pre medzištátne stretnutia v januári 2022, aby sme dobehli to, čo zameškáme. Pokiaľ to bude potrebné, budeme musieť nájsť ďalšie okná. Do desaťdňových asociačných termínov vieme nahustiť tri hracie dni," povedal Infantino. Európske reprezentácie odohrajú po tri zápasy v októbri i novembri, uzavrú nimi baráž o EURO 2020 a skupinovú fázu Ligy národov. Kvalifikácia MS 2022 sa v Európe začne v marci.