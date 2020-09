Adidas sa spojil so Star Wars: Chlpatejšie tenisky ste nevideli

Skutočne huňaté tenisky! Značka Adidas v spolupráci so Star Wars vytvorila topánky, ktoré môžete pohladkať. Inšpirovali sa legendárnou postavou Chewbaccu z ikonickej série sci-fi filmov. Môžu byť vaše za 130 eur.

Tenisky sa stali kultovým fenoménom tejto doby. Ľudia sa nimi prezentujú, obuv z limitovaných edícií sa predáva ako teplé rožky a ceny stúpajú do astronomických výšin. Toto bude zrejme aj prípad novej spolupráce značky Adidas s legendárnou filmovou sci-fi sériou Star Wars.

Predstavili tenisky inšpirované wookiem Chewbaccom, verným spoločníkom Hana Sola. Tenisky samotné sú vhodnejšie do chladného počasia, keďže sú, podobne ako Chewbacca, pokryté kožušinou. Na jazyku majú popruh, ktorý chlpatý obor nosil v epizóde Impérium vracia úder. Predávať sa začnú 21. októbra a budú stáť okolo 130 eur.

Spolupráca teniskových gigantov s filmovými motívmi nie je ojedinelá. Gucci vydal sériu topánok a doplnkov s milovanou Disneyho postavičkou Mickeyho Mousea. Značka Vans vytvorila napríklad limitovanú edíciu so Simpsonovcami. Nike má týchto spoluprác tiež niekoľko - futuristický dizajn na základe filmu Návrat do budúcnosti či deťmi a dospelými milovaná postavička Spongeboba. Pri cenách niektorých kúskov sa vám zatočí hlava!

Filmové tenisky:

Gucci x Disney - 790 €

Nike Kyrie 5 Spongebob Squarepants - 605 €

Vans SK8 Hi x Simpsons - 95 €

Nike Air Mag Back to the Future - 11 300 €