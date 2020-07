Nike a Christian Dior vytvorili špeciálnu sériu Air Jordan: Tenisky za 32 000 eur!

Najdrahšie sériové tenisky? Nový model tenisiek Nike Air Jordan vytvorený v spolupráci s módnym domom Dior sa vypredal raketovou rýchlosťou.

Zisku-chtiví priekupníci na nich teraz zarábajú. Cena niektorých veľkostí sa vyšplhala až na 32-tisíc eur. Výsledkom novej spolupráce Christiana Diora so športovou značkou Nike sú štýlové Air Jordan 1 High OG Dior. Tenisky zvané aj Air Dior môžu byť tým najžiadanejším módnym artiklom tohto roka. Neuveriteľných 5 miliónov ľudí sa zapísalo do zoznamu, len aby mohli dostať možnosť si tieto tenisky kúpiť. Do predaja pritom išlo len 8 000 párov.

Spoluprácu prvýkrát ohlásili ešte vlani. Módny dom opísal svoju kolekciu vytvorenú v spolupráci s Nike ako „rovnováhu nadčasových tvarov typických pre Jordany a Diora, ktorá pritom prináša nový život tradičnému športovému štýlu.“ Celá kolekcia sa rýchlo stala túžobne očakávanou, no tenisky hrali špeciálny prím.

Načasovanie začiatku predaja bolo na apríl 2020, no pre pandémiu koronavírusu predaj posunuli na neskôr. Pôvodná cena tenisiek bola približne 1 750 €. Vyrobili iba limitované množstvo 13 000 kusov, čo zvyšuje ich pres- tíž. Z toho 5 000 vyrobili pre celebrity a známych ľudí, ktorí dostali osobnú pozvánku na predpredaj.

Celebritný luxus

Jednou z týchto šťastných bola aj Kylie Jenner. Na instagrame pózovala v sivom overale a v týchto Air Dior teniskách už v apríli. O mesiac neskôr sa k nim dostala aj speváčka Ashanti a teraz sa nimi pochválila aj Billie Eilish. Ostatných 8 000 kusov sa vypredalo v priebehu pár sekúnd a u pôvodného výrobcu ich už nezoženiete. Je však možnosť kúpiť si niekoľko kusov od súkromných, ziskuchtivých priekupníkov.

V závislosti od veľkosti sa cena mení, pričom majú smolu ľudia s najbežnejšou konfekčnou veľkosťou. Medzi najdrahšie patrí napríklad číslo 37, ktorého cena sa vyšplhala takmer na 19 000 € za kus, či 39,5 za 21 300 €. Suverénne najdrahšia je však veľkosť 49,5 pre pánov za neuveriteľných 32 000 €! Ale ani tieto horibilné sumy neodradili niektorých vtipkárov. Istý americký youtuber si ich po kúpe zničil tým, že si do nich nasypal cereálie s mliekom. Trochu drahá miska, ale proti gustu...

Najdrahšie tenisky histórie

1. Solid Gold OVO x Air Jordans - 1,7 mil. € Zdroj: nike

Prvenstvo na svete patrí Jordanom. Nike ich vyrobila v spolupráci s raperom Drakeom z 24-karátového zlata a majú až 11 kíl!

2. Converse Fastbreak - 162 300 € Zdroj: converse

Basketbaliové tenisky nosené samotným Michaelom Jordanom. V roku 1984 v nich vyhral olympiádu v Los Angeles. Do dražby putovali aj s podpisom.

3. Buscemi 100 MM Diamond - 112 500 €

Tenisky s aplikáciami z 18-karátového zlata, do ktorých sú osadené 11,5-karátové diamanty. Ak hľadáte tenisky na ples, tieto by to mohli byť.

4. Air Jordan 12 (Flu Game) - 88 700 € Zdroj: nike

Tieto raz boli najdrahšími na svete, cena sa totiž odvíja od toho, že ich mal na sebe Michael Jordan, keď odohral zápas aj s chrípkou! To by v súčasnosti cenu skôr znížilo...

5. Air Jordan 12 OVO (Drake edition) - 85 250 € Zdroj: nike

Podobne ako tie najdrahšie, aj tieto sú z edície rapera Drakea, obsahujú však menej zlata, no zato sa pýšia jedinečným dizajnom.