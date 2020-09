Slovensko by mohlo mať v najbližších týždňoch nové testy: Výsledok známy do pár minút

V slovenských nemocniciach je 11 infekčných oddelení, z toho na dvoch je "napätá situácia".

Hraničný počet zaplnených lôžok je v Michalovciach, priblížil infektológ Pavol Jarčuška. Ak sa počet lôžok na infekčnom oddelení zaplní, nastáva reprofilizácia lôžok na ďalšom oddelení, vysvetlil.

Hlavný hygienik Mikas tvrdí, že Slovensko má testy približne na mesiac dopredu. Veľkokapacitné odberové miesta nie sú však vyťažené tak, ako by mohli, poukazuje minister Krajčí. V Bratislave je testovaných približne 400 ľudí, v prípade potreby sú prevádzkovatelia schopní kapacity zvýšiť na 1000 testov. Problém by mohol byť podľa ministra v laboratóriách, ich kapacita je 7500. "Nie je to slabá kapacita, je relatívne solídna," poznamenal.

V najbližších týždňoch by mohli na Slovensko prísť antigénové testy na ochorenie COVID-19. Infektológ Pavol Jarčuška konštatoval, že ide o antigénové testy priamo na zistenie vírusu, nie na zistenie protilátok. Výsledok by mali ukázať za 15 minút, ich presnosť je 98 %. Takéto testy by podľa neho mohli pomôcť napríklad nemocniciam, ktoré testujú pacientov pred hospitalizáciou alebo operáciou či na hraničných prechodoch. Ako doplnil, veľmi intenzívne sa pracuje aj na testovaní zo slín. Výhoda tohto testovania je v tom, že ak si vie pacient test urobiť správne, nemusí ísť na odberové miesto. Môže sa otestovať doma a doručiť test do laboratória. "Všetky tieto trendy sledujeme, zvažujeme a primeraným spôsobom pripravujeme aj zabezpečenie takýchto testov," povedal Jarčuška. Hlavný hygienik SR Ján Mikas konštatoval, že spomínané testy by mohli byť významným benefitom do budúcna.