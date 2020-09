Katka má doma 600 medvedíkov, jeden má pre ňu osobitný význam: Čo mal s plyšákom spoločné Karel Gott?

Plyšákové kráľovstvo! Katkina zbierka je snom každého dieťaťa. Do stoviek medvedíkov by sa človk vedel aj zahrabať.

Každý zo 600 medvedíkov má svoj vlastný príbeh. Katka o nich píše vo svojej knihe, ktorú vytvorila k svojej neobyčajnej zbierke. V prípade, že by ste mali záujem jej neobyčajných kamošov vidieť, je to možné na výstave Kráľovstvo plyšových medvedíkov v Prievoze v sobotu od 14-tej do 19-tej.

"Zbieram ich od roku 2001. Učaroval mi prvý medvedík, ktorého som dostala vtedy od priateľa, dnes manžela. Uskladnené sú na policiach, niektoré "menej škodné" - novšie - ľahko čistiteľné v zipovacích taškách. Asi polovica zbierky je TAJNE v práci," priznala 43-ročná Bratislavčanka.

Katka má medzi svojimi medvedíkmi aj obľúbenca. "Je to Livingston, ktorý dostal meno od riaditeľky pražského Medvedária. Ušila som si ho sama na kurze pod vedením ruskej lektorky. Kurz bol sprievodným programom výstavy Doll Prague, na ktorý nás prišiel navštíviť Karel Gott s rodinou," hovorí nadšená zberateľka, ktorej darovala medvedíka aj krstná mama jej knižky Helenka Volfová.