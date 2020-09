Majitelia prevádzok opísali, ako chcú dodržiavať prísne predpisy: V Poprade na svadobčanov najali SBS

Od 1. októbra platia nové pravidlá pre svadby. Hostí môže byť maximálne 100 a svadba sa musí vopred nahlásiť hygienikom.

Svadobčania budú musieť nosiť rúška vždy, okrem jedenia, pitia a fotenia. Počas spievania a tancovania však rúška už musia mať. Ak sa tieto nariadenia porušia, majiteľom priestorov hrozia pokuty až do výšky 20-tisíc eur. Ako sa s tým plánujú vysporiadať prevádzky?

Najali sme si SBS

Reštaurácia Reduta Celebration, Poprad

„Aj keď máme kapacitu nad 100 ľudí, dnešné svadby sú tak okolo tridsiatky svadobčanov. Posielať tam policajtov na kontrolu správania sa svadobčanov je už naozaj cez čiaru. Vyberať nejakú zálohu na pokuty neprichádza do úvahy, nikto by takú svadbu u nás neobjednal. My sme, bohužiaľ, aj kvôli tomu najali SBS, ktorá bude na svadbe kontrolovať všetky tie nariadenia a hlavne rúška. Samozrejme, s citom a s rešpektom,“ povedala Viera Vajdová (60) spolumajiteľka reštaurácie Reduta Celebration v Poprade, kde skoro každý týždeň organizujú svadbu.

Budeme robiť dodatky k zmluve

Hotel Košice, Košice

Ako uviedla manažérka Hotela Košice Zuzana Semancová, až v praxi sa uvidí, či nariadenia budú reálne kontrolovateľné. „Už sa nám ozývajú prví svadobčania, ktorí pripravujú svadbu v októbri. Sú zvedaví a pýtajú sa nás, ako to bude prebiehať. Celú situáciu budeme riešiť dodatkami k zmluve. Komunikovali sme to s právnikom a je to možné takto urobiť,“ povedala Semancová s tým, že podľa dodatku k zmluve by v prípade porušenia nariadení vlády niesli zodpovednosť objednávatelia akcie, teda svadobčania.

Žiadne zálohy nevyberáme

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

„Hotel zatiaľ máme relatívne dobre obsadený, no nemáme žiadne spoločenské akcie. Takže o žiadnych zálohách ani na akcie, nie to ešte na pokuty, nemôže byť ani reč. Máme klienta, ktorý svadbu posunul už tretíkrát. Naposledy teraz z októbra až na budúci rok. Jednu malú svadbu s dvadsiatkou hostí budeme mať na konci mesiaca, ináč naozaj nič. Ľudia sú vystrašení a zneistení všetkými tými nariadeniami,“ reagoval riaditeľ hotela Jaroslav Jedlička.

Zodpovedať bude organizátor svadby

Congress Hotel Centrum, Košice

Generálny manažér hotela Miroslav Šrámek vníma celú situáciu okolo svadieb ako veľmi chaotickú. „Pokiaľ sa vláda chce skutočne vzdať zodpovednosti a vynútiť si dodržiavanie pravidiel a prehadzuje to na podnikateľov, nie je to správne. Nevieme, či chcú ľudí sankcionovať, alebo aby dodržiavali pravidlá. Je to skôr o osvete, než si to vynucovať. My nosenie rúšok na svadbách nevieme zabezpečiť, ani personálne strážiť každého jedného hosťa,“ uviedol Šrámek s tým, že jediným možným riešením je vytvoriť dodatok k zmluve. „V prípade, že hostia vyhlásené pravidlá nebudú dodržovať, bude za to zodpovedať ten, kto svadbu organizuje a oni budú nútení zaplatiť sankciu,” dodal Šrámek.