Syn priznal doma, že je transgender: Reakcia veriacej mamy valcuje internet

Ako by ste zareagovali, keby vám vaše dieťa oznámilo rovnakú správu?

Jill Wallace to zažila na vlastnej koži a neváhala sa s prvotnými dojmami podeliť s ľuďmi prostredníctvom sociálnych sietí TikTok a Instagram.

Správu o tom, že jej syn Jayden je transrodový, ohlásila verejne. Hneď v úvode videa prízvukuje, že je "matka - kresťanka" a chce, aby jej sledovatelia vedeli, ako to chodí v jej dome. "Po prvé, sadli sme si a porozprávali sa. Potom sme šli nakupovať a k holičovi. Toto je môj syn Jayden, nie je krásny? A počúvajte. Nezáleži na tom, kto ste. Keď sa vaše dieťa k niečomu takému prizná, ľúbte ho. Je to vaša práca, je to vaše dieťa," povedala vo videu.

Jill získala na sociálnych sieťach množstvo chvály, ľudia ju označili za "neuveriteľnú" a za "úžasný vzor", pričom jej reakciu na Jaydenovu správu označili za "najroztomilejšiu vec", píše unilad.co.uk.