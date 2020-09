Najdrahšia nachytávka v šou 2 na 1: Sila, čo sa dialo predtým, ako utopili Gáboríkovo auto!

Milovník luxusných automobilov Marián Gáborík (38) prežil pričinením Adely Vinczeovej (39) a Dana Dangla (45) hotové muky. Ako ste v uplynulej epizóde 2 na 1 mali možnosť vidieť, dvojica moderátorov sa rozhodla fingovať krádež a následné utopenie jeho štvorkolesového miláčika. My vám teraz povieme, ako to krok za krokom prebiehalo.

Jeden z najlepších hokejistov, akých kedy Slovensko malo, je známy aj ako vášnivý fanúšik automobilov. Pred časom sa odmenil a vo svojej garáži zaparkoval SUV Lamborghini model Urus so 650 koňmi pod kapotou a s maximálnou rýchlosťou 305 km/h. Základná cena takéhoto klenotu sa pohybuje od 180-tisíc eur, no lepšie vybavené modely si tí majetnejší môžu dovoliť aj za dvojnásobok tejto ceny. Nečudo, že Mariánovi skrytá kamera zrealizovaná v rámci markizáckej šou poriadne zdvihla tlak.

„Skoro som sa pos**l, keď som ho v tej vode uvidel...“ povedal nám nedávno už so smiechom a hoci vraj zo začiatku o celej veci pochyboval, na mieste činu tejto nachytávke naozaj uveril. „Snažil som sa to analyzovať... Okolo boli kryhy, a keď som videl koľaje z kolies, ktoré smerovali do vody, tak som si hovoril, že to nie je možné. Že v tej vode zrejme atrapa nebude. Nebolo mi všetko jedno. Klobúk dole, ako to spravili, že to vyzeralo tak reálne,“ krútil hlavou hokejista.

Vymyslel to Dano

Ako sme sa dozvedeli, Adela s Danom si tentoraz naozaj dali záležať a túto ich skrytú kameru možno vraj bez debaty považovať za najnáročnejšiu, najvýpravnejšiu a najdrahšiu nachytávku nielen tejto série 2 na 1, ale aj celkovo. Skrytú kameru pritom na hokejistu ušili až dvakrát. Najskôr ho dostali do stresu pri príchode na Ples v opere, no nevyšlo to presne podľa plánu, a tak pritvrdili. Samotný hokejista im vnukol nápad, keďže práve si kúpil žlté Lamborghini, na ktoré si veľmi potrpel. Tak sa mu ho rozhodli zničiť a vraj to celé vymyslel Dano, ktorý sa šikovne chopil aj realizácie. Sám je veľkým fanúšikom rýchlych áut a padlo mu dobre chvíľu si bez vedomia majiteľa na tom Mariánovom zajazdiť.

Ešte predtým, ako ho ukradol, ale bolo potrebné vyrobiť jeho vernú repliku. Respektíve, stačila replika zadnej časti automobilu, čo bola veľká výzva pre umeleckého sochára Ivana Patúca. Auto pritom najskôr tajne nafotili, aby ho podľa fotografií umelec následne mohol vo svojej dielni skopírovať. Záležalo na každom detaile, keďže hocijaká nepresnosť mohla nachytávku pokaziť.

Zlý sen

Zadok žltého žihadla následne putoval za asistencie potápačov do vody, konkrétne do Chorvátskeho ramena na konci Petržalky, čo sa nezaobišlo bez povolení od príslušných orgánov a bez asistencie skutočnej polície či hasičov. Do akcie sa zapojilo úctyhodné množstvo ľudí vrátane amatérskych hercov, záchranárov, spomínaných potápačov či televízneho štábu, ku ktorému sa ku koncu pripojil aj štáb Markízy. Ale oplatilo sa, o čom najlepšie svedčila reakcia samotného Mariána Gáboríka. „Taký šok som dostal... Normálne som si myslel, že to je sen. Fakt som bol mimo, musím priznať,“ skonštatoval, keď už vedel, že jeho milovanému autíčku sa vôbec nič nestalo.