Tajomstvo hokejistu Gáboríka sa prevalilo rovno pred kamerami: Zasnúbený bol až trikrát!

Bol poriadne prekvapený! Marián Gáborík (38) bude hviezdou novej časti markizáckej šou 2 na 1 u Adely Vinczeovej (39) a Dana Dangla (45).

V relácii sa objaví aj jeho hokejový spoluhráč Boris Valábik (34), s ktorým sú dlhoročnými priateľmi. Valábik si dokonca pustí „hubu na špacír“ a odhalí zásadný fakt o ženách v Gáboríkovom živote. Športovec totiž pokľakol už pred tromi kráskami a tie požiadal o ruku. Ktoré sexice to boli?

Vinczeová a Dangl si do šou 2 na 1 tentoraz pozvali hokejistu Gáboríka, o ktorom jeho rodina a priatelia prezradili mnohé tajomstvá. Kamarát Valábik dokonca vytiahol na Mariána jeho minulosť. „Nemá dobrú stabilitu. Vždy padá na jedno koleno. Zdá sa mi, že na to pravé, keď žiada o ruku. Ten chalan bol trikrát zasnúbený!“ povedal pred divákmi Boris. Marián prešiel kamarátovo podpichnutie mlčaním, no toto rozhodne nečakal.

Hokejista sa prvýkrát zasnúbil v USA keď mal 19 rokov. V Amerike ho vtedy po jeho príchode prichýlila talianska rodina na veľkej farme s koňmi. Tam spoznal partnerku, s ktorou bol rok, potom mu jej kamarátka povedala, aby to posunul do ďalšieho levelu. Nakoniec tak svoju vyvolenú požiadal o ruku. Podľa slov Gáboríka sa rozišli po troch rokoch kvôli tomu, že bola veľmi žiarlivá.

Ivana vyhrala

Gáboríkovo druhé zasnúbenie bolo so Soňou Barcajovou, s ktorou im to klapalo 7 rokov. Po ich rozchode bol Marián spájaný s tenistkou Danielou Hantuchovou. Ani jeden z nich vzťah nepotvrdil. Hokejista nakoniec našiel šťastie pri tanečnici Ivane, s ktorou sú manželmi už tri roky. V máji sa im narodila dcérka Bella.

Hokejista otvorene priznal, že si nepamätá obdobie, kedy by po svojom boku žiadnu ženu nemal. Svoje známosti striedal predovšetkým za oceánom, kde sa okolo neho motalo veľa žien. Ako dopadne Gáborík u Adely a Dana v šou 2 na 1, sa diváci dozvedia už v nedeľu.