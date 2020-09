Viki z kapely Peter Bič Project: Trapas na koncerte! Zažila nočnú moru každej speváčky

Kapele Peter Bič Project sa už zopár rokov nadmieru darí. Ich pesničky hrajú všetky rádiá a nemôžu sa sťažovať ani na návštevnosť koncertov. Líder Peter Bič (45) nám spolu so speváčkou Viki Vargovou (28) prezradili, ako sa našli, čo robia, ak majú deň blbec a prečo sa za Petra hanbí jeho dcéra.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S Petrom a Viki sme sa stretli tesne pred bratislavským koncertom, ktorý sa konal minulý týždeň. Zaujímalo nás, či majú aj po rokoch hrania stále trému. „Práveže nie. Tešíme sa, že môžeme hrať, je to pre nás určitý spôsob relaxu. Prídeme na pódium a zabudneme na všetky veci, ktoré sa dejú okolo, úplne vyčistíme hlavu a uvoľníme sa. Hrať celý koncert je však veľmi náročné. Ľudia si myslia, že prídeme na pódium a začneme si brnkať, ale nie je to tak. Je to zodpovedná vec pripraviť sa na koncert, odohrať ho, nezabudnúť texty, zosúladiť sa s kapelou,“ hovorí gitarista a spevák Peter Bič.

Spieva aj moderuje

Každému sa občas sa stane, že má ,,deň blbec“, kedy sa nič nedarí. „S tým sa nedá nič robiť, treba to vstrebať, povedať si, že zajtra bude lepšie a veriť tomu,“ myslí si Peter, ktorého dopĺňa speváčka Viki. „Už sa mi párkrát stalo, že mi vypadol text a nevedela som si v rýchlosti vymyslieť iný, tak bolo ticho, alebo to zachránil Peťo. Dokonca mi v priamom prenose odišiel hlas.“

Pred koncertom sú na mieste niekoľko hodín vopred, pretože nemajú radi nedochvíľnosť. „Je to prejav neúcty, tak sa snažíme byť presní, je to podľa mňa výsada kráľov,“ hovorí Peter. Po koncerte sa zvyknú o všetkom, čo sa stalo na pódiu, porozprávať. „Zhodnotíme, ako to dopadlo, aké máme dojmy. Po dvojhodinovom koncerte sme nabudení, chceme fungovať ďalej, takže častokrát aj kvôli tomu si potom dáme vínko, aby sme sa stlmili a vedeli sa vyspať,“ priznáva Peter, ktorý okrem hrania moderuje na RTVS reláciu Tri pódiá.