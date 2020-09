Matovič vs. slovenskí umelci: Herci a muzikanti zúria! Tvrdý odkaz premiérovi

Majú toho už plné zuby! Pandémia koronavírusu je všadeprítomná a zasiahla všetky sféry.

Výnimkou nie je ani kultúra, ktorá však stále nevie, na čom je. Opatrenia sa menia deň čo deň a organizátori podujatí na čele s umelcami musia neustále všetko rušiť, meniť a opäť rušiť, čím im vznikajú obrovské škody a straty na financiách. Divadlá na tom vôbec nie sú lepšie a herci majú hlavu v smútku. Aktuálna situácia, v ktorej všetci pre nejasné nariadenia tápajú, však už zdvihla zo stoličiek viaceré známe tváre, ktoré už nechcú kričať len na sociálnych sieťach. Povstane umelecká obec proti chaotickým nariadeniam vlády pod vedením premiéra Igora Matoviča?

Umelci nejasnú situáciu okolo opatrení pri kultúrnych podujatiach v hlavnom meste nenechávajú len tak a viacerí vyjadrujú svoj názor. Aj keď počas posledných volieb umelecká obec volala po zmene politických garnitúr v našej krajine, zdá sa, že práve nová vláda im počas zúriaceho koronavírusu hádže pod nohy jedno poleno za druhým. Napriek snahe riešiť zložitú situáciu, ktorá je pre každého nová, sa nariadenia a pravidlá menia so zmenou fúkania vetra, preto niet divu, že sa všetci búria.

Slovo chaos je tak na mieste a aj práve preto je hlas umeleckej obce čoraz silnejší. Počas víkendu totiž vyšlo nariadenie, ktoré dovoľovalo organizovať rôzne akcie v Bratislave v exteriéri len do 100 ľudí a v interiéri dokonca len do 50. Toto rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva nikoho z kultúrnej obce nepotešilo a umelci sa začali navzájom burcovať. „Umelec je citlivá duša a nemá vo výbave asi boj, no, zdá sa, pohár pretiekol,“ reagoval frontman kapely Hex Tomáš „Yxo“ Dohňanský na otázku, či nie je čas ísť do ulíc protestovať. Nebol však sám.

Pridala sa aj jeho kolegyňa Dorota Nvotová. „Chápem, že niektoré opatrenia musia byť, to je v poriadku, ale jeden deň človek nevie, čo bude druhý, mám pocit, že celé je to trochu chaotické. Netvrdím, že tam hore nesedia ľudia, ktorí to neriešia, ale musíme si uvedomiť, že my všetci sme farebné sklíčka, ktoré tvoria jednu mozaiku, preto potrebujeme plošnú podporu,“ povedala Dorota. Muzikanti nie sú jediní, ktorí nebudú ticho. Keď herečka Mirka Partlová uverejnila postoj k celej situácii, fanúšička jej napísala, že by mali všetci vyraziť do ulíc. A na to prišla jasná odpoveď. „Asi je už najvyšší čas,“ reagovala Partlová.