Mužov odkaz obletel svet: Uvidíte, čo si vylepil na okno, slzu v oku neudržíte

Cíti sa extrémne sám! Muž prišiel kvôli rakovine o svoju manželku a teraz bojuje s neznesiteľnou samotou.

Tony Williams (75) z anglického Hampshire hovorí, že ho zabíja samota po tom, čo mu v máji naveky odišla jeho milovaná manželka Jo (†75).

Fyzik na dôchodku chodí po dome celé dni bez toho, aby povedal čo i len jediné slovko. Nemá žiadne deti ani žiadnu inú rodinu a často sedí doma a čaká, že mu aspoň zazvoní telefón, no nikdy sa tak nestane. Hovorí, že sa cíti byť prekliaty samotou, píše dailymail.co.uk.

Osamelý dôchodca sa už pokúšal nájsť si nových priateľov aj prostredníctvom inzerátov, no nik mu na ne neodpovedal. Dokonca si v snahe nájsť priateľa vyrobil vizitky, ktoré rozdával po potulkách mestom, ani na tie sa však nik neozval. Najnovšie preto vylepil vo svojom okne srdcervúci plagát. "Stratil som Jo, moju skvelú manželku a spriaznenú dušu. Nemám žiadnych priateľov ani rodinu, nikoho, s kým by som sa mohol porozprávať. To neutíchajúce ticho 24 hodín denne je pre mňa neznesiteľným mučením. Môže mi niekto pomôcť?" píše sa na plagátiku, ktorý vyvesil v okne svojho domu.

"Je to moja posledná šanca. Skúšal som všetko, aby som si získal priateľov, ale mám pocit, že so mnou nikto nechce hovoriť," hovorí.

„Jo bola moja najlepšia priateľka a mali sme krásny život. Ale teraz som úplne sám. Moja úžasná manželka nedávno zomrela a ja nemám nikoho. Všetko, čo chcem, je, aby niekto videl môj inzerát a zavolal mi. Chcem len pekný rozhovor, aby som nebol celý deň ticho," vysvetľuje smutný muž.