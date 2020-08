Manžel o 53 rokov staršej ženy má hlavu v smútku: Modlite sa za ňu, prosí fanúšikov

Muž, ktorý si našiel o 53 rokov staršiu manželku prezradil, že jeho milovaná dostala infarkt. Párik pridáva spoločné videá na TikTok a muž požiadal sledovateľov, aby sa za ňu modlili, informoval portál The Sun.

Almeda (75) a Gary (21) Hardwickovci sa zobrali v roku 2015. Gary mal v tom čase 17 a len nedávno sa rozišiel so svojou 77-ročnou partnerkou. Almeda vtedy mala 71 rokov. Prvýkrát sa stretli na pohrebe jej najstaršieho syna Roberta.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Gary však teraz oznámil hrozivú správu. Vo videu na TikToku, ktoré pridal na spoločný účet, ďakuje ľuďom za lásku a podporu. Almeda totiž v apríli prekonala infarkt a teraz čakajú na konzultáciu s lekárom, aby sa dozvedeli viac. V srdci má upchaté cievy, ktoré pre ňu predstavujú riziko. Dvojica dúfa, že Almeda nebude musieť podstúpiť operáciu. „Modlite sa za ňu,“ požiadal Gary.

Ich kanál je väčšinou pozitívne naladený. Zdieľajú napríklad videá, v ktorých si navzájom spievajú. Gary prezradil, že láska k jeho žene je „hlbšia ako oceán“. „Nevedel som, že je možné niekoho tak veľmi milovať, až kým som nepoznal teba. Prešli sme si lepšími aj horšími časmi, ktoré sme vždy prekonali a pozerajúc späť, naozaj nás to posilnilo. Vďaka tebe sa teším, ako ráno vstanem a tvrdo pracujem, aby sme mohli dosiahnuť svoje ciele a sny,“ vyznal sa na ich štvrté výročie.

Dvojici to funguje aj po fyzickej stránke. Prvýkrát spolu mali sex vo svadobnú noc a vraj to ani nemohlo byť lepšie. Vzali sa dva týždne po začatí vzťahu, svadbu zorganizovali za 6 dní a stála ich menej ako 200€. Po svadbe sa presťahovali do Almedinho domu, kde bývajú aj s jej vnukom, ktorý je o tri roky starší od Garyho. Almeda hovorí, že nehľadala mladšieho muža, no hneď vedela, že Gary je ten pravý. Jeho naopak vždy priťahovali staršie ženy. V každom prípade to bola láska na prvý pohľad.

Od prvého rande spolu trávili každý večer. Dostali požehnanie od väčšiny Garyho priateľov a rodiny, dokonca aj od jeho mamy a starej mamy, hoci mal vtedy len 17. O ruku ju požiadal cez telefón len dva týždne po začatí vzťahu.