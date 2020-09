Sekera chce boj o Stanley Cup proti krajanovi: S Černákom si nič nedarujeme

V zámorí vrcholia boje o Stanleyho pohár a je veľmi pravdepodobné, že ho nad hlavu zdvihne aj slovenský hokejista.

Postup do finále si vybojoval Dallas Stars v zostave s Andrejom Sekerom, blízko k postupu má aj Tampa Bay s Erikom Černákom. "Bleskom" stačí urobiť už len jeden krok, vo finále Východnej konferencie vedú v sérii 3:1 nad New Yorkom Islanders. Sekera si finále zahrá po prvý raz a ako v utorok vo videorozhovore uviedol, chce si v ňom užiť každú minútu.

Dallas vo finále Západnej konferencie zdolal Vegas Golden Knights 4:1 na zápasy. "Nebola to taká ľahká séria ako to vyzeralo podľa výsledku. Bola veľmi vyrovnaná. No my sme hrali lepšie ako Vegas najmä v defenzíve. Nemáme takú ofenzívu ako oni, ale naši útočníci dali gól vždy keď bolo treba," uviedol Sekera.

Ocenil ho aj Sekera, ktorý mu v kabíne po piatom súboji odovzdal v šatni klubovú reťaz pre najužitočnejšieho hráča zápasu. "Je jeden zo základov nášho úspechu. Ak nemáte dobrého brankára, nedostanete sa ďaleko. Chopil sa šance po zranení Bena Bishopa. Svoje výkony vystupňoval, dal nám silu a energiu."

Slovenský obranca pôsobí v profilige trinásť rokov, finále si zahrá po prvý raz. "Cesta tam bola ťažká, čaká nás posledná séria v sezóne. Budeme musieť hrať to, čo doteraz. Teší ma, že po 13 rokoch som sa dostal až sem. Vo finále si chcem užiť každý moment a budem sa snažiť, aby sme pohár vyhrali my." V roku 1961 získal cennú trofej ako prvý Slovák Stan Mikita, postupne sa k nemu pridali Jiří Bicek (2003), Martin Cibák (2004), Tomáš Kopecký (2008), Miroslav Šatan (2009), Marián Hossa a Tomáš Kopecký (2010), Zdeno Chára (2011), Marián Hossa a Michal Handzuš (2013), Marián Gáborík (2014) a opäť Marián Hossa (2015). Na Slovensko by tak mohla trofej zavítať po päťročnej pauze. "Pohár pravdepodobne príde na Slovensko, len ešte nevieme kam. Ale Tampa to ešte nemá isté. Ale s Erikom Ćernákom sme kamaráti. Na ľade si však samozrejme nič nedarujeme," povedal 34-ročný obranca.

S Černákom hral Sekera v obrannej dvojici vlani na MS v Košiciach. A hoci Tampa ešte finálovú účasť nemá istú, Sekera vie, čo jeho tím vo finále čaká. "Či tam postúpi Tampa alebo NY Islanders, viem, že to bude vyrovnané. Kto spraví menej chyb, ten vyhrá. Ak nám zachytá brankár, šanca sa úspech je veľká. Bude sa hrať určite viac defenzívne. Hra Dallasu mi veľmi vyhovuje. Je založená na defenzíve a tá je spolu s forčekingom naša silná stránka. Proti takýmto tímom aký máme my sa ťažko hrá. Máme systém, ktorý vyvíja tlak na súpera."

Dallas však ťaží aj z toho, že hrá veľmi tímovo. O góly sa starajú nielen ofenzívne hviezdy tímu ako Jamie Benn, či Tyler Seguin, ale aj hráči i ďalších pätiek Joel Kiviranta a Denis Gurjanov.skonštatoval Sekera.

Obranca Dallasu prezradil aj svoje pocity o atmosfére v "bubline", kde sa sezóna dohráva. Hokejisti v nej fungujú v špeciálnom režime. "Formát záveru sezóny je zvláštny. Sme tu bez rodiny a atmosféry. O to náročnejšie to bolo. Sme tu zavretí, stále dookola chodíme zo zimného štadióna na hotel a naopak. Bez rodiny je to ťažké, ale pre úspech treba niečo obetovať. Ak sme už tu do samého dokonca, tak to hádam nejako dáme," zaželal si Sekera.