Moderátorka Aneta Parišková po ukončení chemoterapie: Prekvapenie v jojkárskych správach!

Je medzi tými, ktorých má rada! Moderátorka Aneta Parišková (47) zvádza náročný boj s rakovinou. V máji priznala otvorene, že jej diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm.

Už v tom období však musela podstupovať náročnú liečbu chemoterapiou. Tá jej skončila len minulý pondelok a sympatická Aneta sa už v nedeľu ukázala pred divákmi v hlavných jojkárskych večerných správach. Parišková jednoducho svoju prácu miluje a v Jojke sa cíti ako doma. Svedčí o tom aj jej nedeľné moderovanie jojkárskych správ. Okrem toho sa Aneta už vo štvrtok ukázala v správach o 17-tej.

Vyzerá to tak, že Aneta sa cíti čoraz lepšie a jej zdravotný stav jej dovoľuje zasadnúť do moderátorského kresla. Len pred týždňom ukončila chemoterapiu a už je opäť v práci. "Tešíme sa, že si naša kolegyňa Aneta Parišková mohla opäť sadnúť do moderátorského kresla a odvysielať pre divákov Noviny TV JOJ," uviedla hovorkyňa televízie Lucia Kulihová.

“Dokopy 45 dní som od apríla preležala v nemocnici. Vďaka skvelej starostlivosti lekárov, sestričiek, sanitárov a pani upratovačky Ivetky som si aj v nemocničnej izbe dokázala udržať psychickú pohodu a dobrú náladu. Intenzívna chemoterapia sa pre mňa skončila, aj jej vedľajšie účinky sa podarilo zvládnuť. Čo bude ďalej, uvidíme. Zatiaľ sa budem snažiť normálne žiť,” napísala nedávno na svojom profile na sociálnej sieti Parišková. Nedeľné správy odmoderovala, ako sme u nej zvyknutí, na jedničku. A bolo vidieť a cítiť, že si to skutočne užila.