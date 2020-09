Kráľovská rodina blahoželala princovi Harrymu iba cez internet: Prvé narodeniny po odchode z Británie

Prvé narodeniny po odchode z kráľovskej rodiny! Princ Harry včera oslávil 36 rokov. Kým on mal oslavu s manželkou Meghan (39) a synom Archiem v kalifornskej Santa Barbare, rodina mu posielala odkazy cez internet.

Tvária sa, akoby žiaden spor medzi nimi nikdy nebol. Medzi prvými Harrymu blahoželali jeho brat William (38) s manželkou Kate (38). Zverejnili fotku z roku 2017, na ktorej spoločne pretekajú na bežeckej dráhe a Harry vyhráva. Všetci sa pri tom smejú od ucha k uchu. Kráľovná Alžbeta (94) zas zverejnila fotku z roku 2016, na ktorej sa na ňu jej vnuk rozžiarene usmieva. Fanúšikovia si rýchlo všimli, že na žiadnom pozdrave k Harryho narodeninám kráľovská rodina nespomenula Meghan. Tiež si všimli, že na všetkých fotkách vyzerá Harry omnoho veselšie ako v poslednom čase. „Ach, to boli šťastné časy,“ napísal jeden fanúšik.

V podobnom duchu píšu aj britské médiá. S odvolaním sa na niektorých expertov uvádzajú, že Harry veľmi rýchlo vytriezvie a bude sa mu cnieť za domovom. Iný odborník sa však pre Daily Mail vyjadril, že Harry je teraz šťastný ako nikdy predtým. Jeho mama Diana zomrela, keď mala 36 rokov. On mal vtedy deväť. Teraz má on sám 36 rokov a robí presne to, po čom túžila jeho mama.

Chce žiť slobodne a angažovať sa vo veciach, ktoré pokladá za dôležité. Za pravdu tomuto názoru dáva aj staršia informácia, ktorú potvrdili viaceré zdroje – že to bol práve Harry, ktorý chcel z kráľovskej rodiny odísť a pre spory s bratom sa s Williamom niekoľko meisacov vôbec nerozprával. Na to, či Harry dosiahol svoj sen, si budeme musieť počkať. Zatiaľ sa môžeme len pripojiť ku gratulácii. Všetko najlepšie, vojvoda zo Sussexu!

