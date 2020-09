Študent si pri vyprážaní kuraťa spôsobil príšerné popáleniny: Keď sa pozrel od pása dole, krvi by sa v ňom nedorezal

Študent Gage Hopkins (21) cítil, ako sa mu roztápa koža po tom, ako sa nechtiac podpálil pri príprave vyprážaného kuraťa. Popáleniny tretieho stupňa mal na 25 % tela. Ako informuje portál Metro, šialená nehoda mu privodila posttraumatickú stresovú poruchu.

V máji bol Gage doma a so svojim spolubývajúcim pripravovali vyprážané kura. Zabudli však na olej, ktorý nechali v hrnci na sporáku. Všimli si, že spod pokrievky vychádza čierny dym. Gage ju inštinktívne nadvihol a do tváre mu vyšľahol plameň. Študent začal horieť a cítil, ako sa jeho ruky roztápajú do rúčok na hrnci. „Vedel som, že som urobil obrovskú chybu,“ spomína. Horšie však bolo, že Gage sa potkol o kôš a zvyšný olej si vylial na nohy, ktoré tiež začali horieť.

Vážnosť situácie si uvedomil pri pohľade do zrkadla v kúpeľni. Horúci olej mu rozleptal kožu a zanechal otvorené rany. „Kričal som na svojho spolubývajúceho, aby mi pomohol, ale videl som čiernotu,“ hovorí Gage. Kým spolubývajúci zavolal záchranku, mladík vyšiel von aby sa vyhol otrave dymom.

Študenta okamžite previezli do nemocnice a spomína si, ako sestrička hovorila doktorovi, že stráca krvný obeh v ľavej nohe. Podali mu na podpis súhlas s amputáciou. „Bez váhania som zaškrtol nie a zložil som sa,“ hovorí. Zdravotníkom sa, našťastie, podarilo obnoviť prietok krvi. Jeho liečba však neprebieha ľahko. Aj bežné činnosti sú extrémne bolestivé, najmä obliekanie. Po piatich týždňoch sa Gage vrátil domov, kde pokračuje v rehabilitáciách a chodí na fyzioterapiu. Jeho psychiater mu diagnostikoval posttraumatickú stresovú poruchu. Stále sa mu v mysli vynárajú otázky o tej osudnej chvíli. Snaží sa však myslieť pozitívne a byť vďačný za to, že je vôbec nažive.