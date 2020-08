Život mladej učiteľky už nikdy nebude ako predtým: Brutálne popáleniny ju zohavili na nepoznanie

Keď išla Halie Tennant (29) z Austrálie kempovať s kamarátkou, netušila, že po návrate už nič nebude ako predtým. Jej kamarátka ju totiž našla ležať tvárou v ohnisku, informuje portál DailyMail.

Učiteľka na základnej škole sa na spontánny výlet vybrala na konci mája. Obe s kamarátkou zaspali, Halie bola na svojej stoličke. Kamarátku však zobudil zvláštny zvuk a pred sebou uvidela hrozivú scénu. Halie ležala hlavou v ohnisku a ani sa nesnažila odtiaľ dostať. Okamžite sa rozbehla k mladej učiteľke a snažila sa ju zachrániť. Tvár jej okamžite schladila ľadovou vodou.

Halie si veľmi nepamätá, ako sa dostala do ohňa, no myslí si, že stolička sa musela prevrhnúť. Dvojica kamarátok sa odviezla kilometer domov. Tam už ich čakal manžel mladej ženy Mathew. Snažil sa svoju partnerku upokojiť a na tvár jej púšťal studenú vodu z kohútika. „Nepamätám sa na bolesť, pamätám si, že som Mathewa prosila, aby ma miloval, nech sa stane čokoľvek, a on súhlasil,“ spomína Halie.

K ich domu prišla záchranka a helikoptéra. Halie previezli do nemocnice a umiestnili ju na jednotku intenzívnej starostlivosti, keďže utrpela vážne zranenia. Žena bola 8 dní v kóme, neskôr ju previezli na oddelenie popálenín.

Dva a pol mesiaca strávila v nemocnici a podstúpila 6 operácií. Odstránili jej poškodenú kožu a transplantovali jej kožu na tvári, krku, viečkach a ústaach. „Covid bol najťažšia časť môjho zotavovania, veľmi mi chýbali priatelia a rodina. Na jednotke intenzívnej starostlivosti som mala dovoleného len jedného návštevníka na jednu hodinu denne, takže Mathew, mama a otec sa striedali,“ hovorí Halie.

Ani po návrate domov to nemala ľahké. Z nemocnice ju na týždeň a pol prepustili, no potom ju prijali znova, lebo jej viečka sa nedotýkali. Keď to napravili, museli jej znova operovať ústa, pretože sa tak stiahli, že ich nevedela otvoriť dosť na to, aby sa najedla.

Nebolo to ľahké ani pre jej psychiku, preto vyhľadala pomoc. Halie o sebe tvrdí, že nie je povrchná, no tvár a jej charakteristiky sú dôležité pre poznanie samého seba. Je to akoby stratila identitu. „Jediný komentár, ktorý som mimo nemocnice dostala, bol od muža, ktorý kráčal popri mne a povedal mi ´vyzeráš ako zombie´ a kráčal ďalej,“ hovorí.

Napriek nepríjemnej skúsenosti a všetkým ťažkostiam je vďačná za podporu, ktorú dostáva od manžela, najlepšej kamarátky, rodičov a aj ľudí na internete. Hovorí, že nehoda ju prebrala a berie ju ako druhú šancu viesť lepší život a viac sa o seba starať.