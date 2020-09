Guľa vychválil krajana Káčera: Priniesol do hry niečo, čo sme potrebovali

Futbalisti Plzeň zdolali Mladú Boleslav 2:1 a prvýkrát od 21. augusta sa potešili z víťazstva. Bolo síce tesné, ale slovenskému trénerovi českého vicemajstra Adriánovi Guľovi sa ráta.

A po predchádzajúcich fackách od Alkmaaru v Lige majstrov (1:3 pp) a Liberca v najvyššej domácej súťaži (1:4) je to skvelý odrazový mostík do ďalších zápasov. Plzeň má po troch kolách novej ligovej sezóny v Česku dve víťazstvá a v tabuľke jej so 6 bodmi patrí 8. priečka.

"Nepremenili sme šance, preto sme sa na víťazstvo poriadne nadreli. Vyhrali sme však zaslúžene a môžeme sa od toho odraziť," vravel Adrián Guľa aj na portáli idnes.cz.doplnil niekdajší tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

O víťazstve Plzne rozhodla za stavu 1:1 hlavička stopéra Lukáša Hejdu zo 74. min, ktorú musel schváliť systém VAR, keďže tam bolo podozrenie na postavenie mimo hry. Dlhé skúmanie gólovej situácie napokon vyústilo do plzenskej radosti z gólu. "Emócie musia ísť bokom, k rozhodnutiu VAR sa nemám čo vyjadrovať. Som rád, že rozhodli v náš prospech. Zo svojho postavenia som nemal šancu posúdiť, či to bol ofsajd alebo nie," reagoval Guľa.

V základnej zostave Plzne sa objavil aj slovenský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý len pred pár mesiacmi prestúpil zo Žiliny. Odohral 64 minút a okrem inkasovanej žltej karty ukázal aj pár dobrých ofenzívnych ťahov. "Myslím si, že priniesol do hry niečo, čo sme potrebovali. Bol platný v prechode do útoku a zdravo agresívny. Na veľké hodnotenie je priskoro, ale bol dôležitá súčasť tímu," podotkol Guľa.