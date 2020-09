Nové výberové konanie: Kto má najväčšiu šancu šéfovať bratislavskej mestskej polícii?

Nové „výberko“ po troch mesiacoch. Výberové konanie na šéfa mestskej polície sa uskutoční v pondelok, a to už druhýkrát.

V júni sa totiž porota zhodla, že ani jeden z dvoch uchádzačov, ktorí sa na ňom vtedy zúčastnili, nespĺňa požiadavky. Verejnosť bude mať možnosť klásť štyrom kandidátom otázky online. Kto sa teda uchádza o post náčelníka bratislavskej mestskej polície (MsP) a ako ich hodnotí bezpečnostný analytik a dlhoročný príslušník polície Juraj Zábojník?

Pred komisiu, ktorá bude rozhodovať o najvyššom poste náčelníka MsP Bratislava, sa tentoraz postavia štyria muži. „V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemickou situáciou mesto pristúpilo k výberovým konaniam bez fyzickej účasti verejnosti. Otázky však bude možné klásť cez webstránku sli. do,“ informovala hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že verejná časť vypočutia kandidátov bude zabezpečená live prenosom na stránkach zastupitelstvo.sk a živé vysielanie bude prebiehať od 13.00 hodiny.

„Každý kandidát má priestor 15 minút na prezentáciu vízie rozvoja organizácie, 15 minút na otázky výberovej komisie a 15 minút na otázky verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva,“ dodala. Meno úspešného uchádzača na základe rozhodnutia výberovej komisie predloží primátor hlavného mesta na hlasovanie do mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodne o vymenovaní do funkcie. Kto sú kandidáti na tento post a čo si myslí o ich schopnostiach odborník?

Druhý pokus

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte koncom apríla prijal rezignáciu náčelníka Mestskej polície Bratislava Mareka Gajdoša (40). Ten prišiel o lukratívny fl ek pre alkohol za volantom, keď havaroval a nafúkal takmer jedno promile. Preto sa v júni konalo výberové konanie na jeho post, vo funkcii ofi ciálne skončil 31. júla. Svoje predstavy o tom, ako by mestská polícia mala fungovať v budúcnosti, prezentovali v rámci výberového konania dvaja kandidáti. Jedným z nich bol vtedajší zástupca náčelníka MsP Michal Buraľ (44), druhým bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčírovič (45). Neprešiel však ani jeden! Buraľ navyše rezignoval aj na funkciu zástupcu.

Do funkcie by mali ísť s čistým štítom

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik Otvoriť galériu Juraj Zábojník Zdroj: anc

„Bezpečnostnej politike, v rámci ktorej som spolupracoval s najerudovanejšími bezpečnostnými zložkami, sa venujem takmer 40 rokov. Práca príslušníkov MsP by mala spočívať najmä v prevencii a nie v tom, že čakajú ako hyeny na korisť a predbiehajú sa, kto vyzbiera viac pokút a bude hrdinom. Preto musia fungovať pod manažovaním silnej osobnosti vo funkcii riaditeľa. Pozrel som si prezentácie všetkých 4 kandidátov. Niektorí z nich majú pozitívnu minulosť a niektorí by kandidovať radšej nemali. Mať čistý štít znamená i to, že o vás médiá nepíšu negatívne, pokiaľ je to pravda. Želám odbornej komisii šťastnú ruku pri výbere človeka do tejto zodpovednej funkcie a úspešnému uchádzačovi pripomínam, aby nezabudol, čo mal v prezentácii a nepremenil pred komisiou iba kyslík na kysličník uhličitý,“ zažartoval odborník.