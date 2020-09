Jankovská spoza mreží: Pravda o mojej hladovke! Bývalá štátna tajomníčka spomenula dve mená

Rozhodla sa pre radikálny krok. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (49) začala počas víkendu protestnú hladovku.

Stalo sa tak po tom, čo jej na krk tento týždeň pribudlo nové obvinenie v kauze trenčianskeho baru Fatima. Jankovská dokonca prehovorila aj spoza mreží, keď svoj netradičný spôsob demonštrácie obhajovala tým, že sú porušované jej základné práva zo strany vyšetrovateľa Petra Juhása či ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Jankovská je vo väzbe v Banskej Bystrici šesť mesiacov pre ovplyvňovanie sudcov v kauze Búrka, no tentoraz sa dostala do problémov pre spor o odobratie baru Fatima podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi.

Ten oň prišiel po tom, čo sa oň zaujímali čongrádyovci. Podľa výpovede svedka dostala Jankovská za rozhodnutie proti Janíčkovi od Petra Čongrádyho 3 mil. korún. Bývalá štátna tajomníčka akúkoľvek korupciu odmieta a bojovať proti svojmu obvineniu z marenia spravodlivosti sa rozhodla aj protestnou hladovkou priamo v cele. „Ústav Banská Bystrica aktuálne eviduje jeden prípad vyhlásenia hladovky väznenou osobou,“ povedala hovorkyňa K. Nováková.

Všetko sa to udialo v sobotu ráno, keď Jankovská oficiálne začala so svojou akciou. „Moja klientka si uvedomuje, že hladovka je krajným riešením a presne preto sa k takémuto kroku odhodlala. Uvedomuje si aj to, že ak sa nezastaví včas, privodí následky smrti. Už samotná väzba je pre ňu nesmierne náročná. Rozhodla sa preto z vlastnej vôle podstúpiť túto tortúru, pretože je presvedčená o tom, že sa nemôže domôcť zákonnosti,“ skonštatoval jej advokát Peter Erdös. Podľa neho má Jankovská pocit, že viac ako právo pri nej prevážili tlak verejnej mienky. „Hladovka je jej osobným protestom a tiež aktom zúfalstva,“ dodal Erdös.

Z väzby sa vyjadrila aj sama Jankovská, ktorá má na svoje konanie tri dôvody. „Všetky tri majú spoločné jedno - rôzne a trvajúce porušovania mojich základných práv a slobôd. Prvým dôvodom je nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa policajného zboru JUDr. Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima. Druhým dôvodom je neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti mojej osobe.“

Ako tretí dôvod uvádza aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú zo strany Za ľudí. Tá vraj zasahuje do jej práva „na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie“. Kolíková totiž podala podnet na Jankovskej advokátku Lenku Charvátovú, ktorá zamestnáva Jankovskej syna Jakuba ako koncipienta a posielala ho za mamou do väzby, ktorý by sa tam inak dostal len s ťažkosťami.

Nový Čas oslovil aj Kolíkovú, no tá na obvinenia Jankovskej nereagovala rovnako ako vyšetrovateľ Peter Juhás známy z kauzy Kuciak. Samotný Ondrej Janíček, ktorého Jankovská v minulosti odsúdila, hovorí, že ide o výkrik na upútanie pozornosti. „Musí byť psychicky dosť zlomená. Myslím si, že tú hladovku nevydrží. Ja som ju držal dvakrát po desať dní a je to veľmi náročné,“ skonštatoval.