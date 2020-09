Jiří Menzel († 82) chcel odísť v tichosti, napriek tomu bude mať rozlúčku: Splní manželka jeho druhé želanie?

Je to už týždeň, čo nás navždy opustil umelec srdcom aj dušou Jiří Menzel († 82), režisér oscarového filmu Ostro sledované vlaky alebo českej klasiky Vesničko má středisková.

Jedným z jeho posledných želaní bolo, aby sa po jeho smrti nekonala žiadna verejná rozlúčka. Vdova po režisérovi Olga (42) však ohlásila detaily spoločnej piety s umelcom, ktorá nakoniec predsa len bude. „Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet,“ informovala pred týždňom smútiaca Olga Menzelová o smrti manžela, ktorý podľahol vážnym zdravotným problémom. Hoci bol režisér proti verejnej rozlúčke, Menzelová sa nakoniec rozhodla inak.

„Jirka si verejný pohreb neprial. Viem však, že mnohí z vás by sa s ním radi nejakou formou rozlúčili. Preto sa v piatok 18. 9. od 10.00 do 18.00 pre vás všetkých otvorí foyer Rudolfina (sídlo Českej filharmónie a galérie, pozn. red.), kde sa budete môcť s Jirkom rozlúčiť osobne,“ napísala Menzelová na sociálnej sieti. „Budete počuť hudbu z jeho filmov, budete sa môcť zapísať do kondolenčných kníh a pred Rudolfinom si budete môcť oživiť spomienky na Jirku a jeho filmy prostredníctvom malej výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela.“

Spopolnené telo

Vydanú správu Menzelová zakončila poďakovaním: „Zo srdca vám všetkým ďakujem za neuveriteľné množstvo kondolencií, krásnych odkazov a milých slov. Veľmi ma teší, že máte Jirku stále radi, či už ste ho poznali osobne, alebo prostredníctvom jeho filmov a divadelných hier, ktoré režíroval.“ Tichý odchod nebolo režisérovo jediné želanie. Rovnako si prial spopolnenie tela a jeho rozsypanie v Španielsku: „Bol by som rád, aby ten popol raz moja žena odviezla do Španielska, kam jazdíme každé prázdniny a aby ho tam rozsypala. Máme to miesto veľmi radi a vlastne tam budem s babami stále,“ odkázal režisér.