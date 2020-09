Najznámejšie pleso Nízkych Tatier prvýkrát preskúmali potápači: Čo našli na jeho dne?

Potápači prvýkrát v histórii preskúmali Vrbické pleso, najznámejšie a najväčšie pleso Nízkych Tatier.

Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) o tom informovala na svojej internetovej stránke. Išlo vôbec o prvý potápačský prieskum vykonaný na tomto ľadovcovom plese ležiacom v západnej časti Demänovskej doliny v okrese Liptovský Mikuláš.



Ponuku na potápačský prieskum dostali štátni ochranári od potápačov Stanislava Mišove a Martina Mesiarkina, ktorí sa venujú čisteniu a prieskumu tatranských plies. Tí v sobotu 29. augusta Vrbické pleso preskúmali. Zistili, že jeho aktuálna hĺbka je štyri a pol metra. Jeho dno je pokryté vrstvou ihličia a splaveniny hrubej jeden a pol metra. Celé dno je pokryté vodnými rastlinami, ktoré sa ťahajú do výšky takmer dvoch metrov. Na dne plesa sa podľa potápačov nenachádzajú žiadne väčšie odpadky, zo živočíchov bola zistená len prítomnosť ostriežov. Výskum vykonávali potápači od 10:00 do 11:00 pri teplote vody od 12 do 15 stupňov Celzia.



Správa NAPANT-u plánuje v potápačských prieskumoch pokračovať aj v budúcnosti. Podľa štátnych ochranárov bude ich cieľom získať o prírodnom jazere ležiacom v nadmorskej výške 1 113 metrov čo najviac informácií, ktoré im následne poslúžia pre voľbu vhodných opatrení a starostlivosti o lokalitu.