Róberta Krajmera pustili z polície bez obvinenia: Nočný presun z NAKA

Už je vonku. Bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer skončil v rukách polície vo štvrtok večer.

Po 24 hodinách ho z NAKA prepustili bez obvinenia. Jeho zadržanie pôvodne súviselo so sporom týkajúcim sa trenčianskeho baru Fatima, v ktorom ako sudkyňa figurovala aj Monika Jankovská.

Krajmerovo meno na verejnosti rezonovalo najmä po vražde Jána Kuciaka († 27), keďže sa zjavil v dome, aj keď tam nemal čo robiť. Najnovšie Krajmera zadržali policajti vraj pre spor okolo trenčianskeho baru Fatima. O ten sa zaujímala mafiánska skupina čongrádyovcov, ktorým mala podľa výpovede svedka pomôcť svojím rozhodovaním aj Monika Jankovská. Tá odmieta akúkoľvek protiprávnu činnosť. Krajmer mal taktiež figurovať v prípade Fatimy. Po tom, čo strávil 24 hodín v rukách mužov zákona, ho prepustili bez obvinenia. Jeho manželka teraz figuruje ako správkyňa Fatimy.

Krajmerov advokát Miroslav Zobok tvrdí, že policajti mali zákonnú povinnosť prepustiť Krajmera zo zadržania. „Musím povedať, že vyšetrovateľ Peter Juhás postupoval profesionálnym spôsobom,“ uviedol Zobok s tým, že nevie, z čoho je Krajmer podozrievaný. „Neviem, nepochopil som to. V každom prípade z toho, čo je mi známe, ja som nemal možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu do trestnej veci,“ pokračuje. Odmietol akúkoľvek spojitosť s kauzou Fatima. V tom čase mal byť Krajmer rádovým policajtom v Leviciach.