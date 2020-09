Dobrovoľníci robili poriadky na znečistenej priehrade: Odpadky na Ružíne zbierala aj celebrita!

Priehrada je znova o čosi čistejšia. Na Ružíne v sobotu dobrovoľníci zbierali odpad, ktorého je na hladine aj brehoch neúrekom.

Za dve hodiny 30 dobrovoľníkov vyzbieralo 50 vriec. Pomáhal im aj známy slovenský raper Kali (37). Ten dokonca zložil novú pesničku s environmentálnou tematikou.

Raper sa v rámci čistiacich prác na priehrade poriadne činil. „Za hodinu sme spoločne s dvoma ďalšími brigádnikmi vyzbierali šesť vriec odpadu. Keby sme išli do vody, tak by nám nestačili asi ani štyri tatrovky. Oslovili ma, aby som prispel k projektu, ktorý je zameraný na to, aby sme mali čistejšiu prírodu. Nemal som nad čím rozmýšľať. Ak by to takto pokračovalo, tak naši potomkovia nám ani neuveria, že sme sa niekedy kúpali v riekach a priehradách,“ pripomenul Kali. Populárny raper zložil pesničku s výzvou, aby najmä mladí ľudia neboli k prírode ľahostajní.