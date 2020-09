Danko v boji o šéfa SNS zvíťazil s veľkým náskokom: Rázny odkaz Matovičovi a Kollárovi

Zvíťazil s veľkým náskokom. Očakávaný súboj o funkciu predsedu SNS po fiasku v parlamentných voľbách dopadol v prospech doterajšieho šéfa Andreja Danka (46).

Ten porazil svojho protikandidáta Antona Hrnka (65) pomerom hlasov 88 : 27. Danko zvíťazil napriek svojim vyjadreniam o tom, že po voľbách nemá síl na pokračovanie v politike a na post predsedu už kandidovať nebude.

Danko po voľbe vyhlásil, že je spokojný. „Som hrdý na to, že tento snem bol pripravený tak, že ani jeden z delegátov nevzniesol žiadnu výhradu. Uvedomujem si, že byť predsedom nasledujúce štyri roky je obrovská zodpovednosť a že ma od pondelka čaká trhanie v médiách a nenávisť opozície,“ povedal. Podľa neho je vízia strany jasná. „Urobím všetko pre to, aby SNS bola alternatívou pre voličov a aby sa vzoprela tejto vláde Matoviča, Sulíka a Kollára. Som poučený množstvom vecí z minulosti. Urobím všetko pre to, aby som Matoviča s Kollárom zastavil,“ dodal.

Jeho neúspešný protikandidát Hrnko tvrdí, že takýto výsledok aj očakával. „Gratulujem pánovi Dankovi k predsedníckej funkcii, ale nebude to mať ľahké. Ja pôjdem svojou cestou. Zo strany zatiaľ nevystúpim, ale musím sa nejakým spôsobom zariadiť tak, aby som bol užitočný. Myslím si, že mám ešte čo povedať na slovenskej politickej scéne a viem ako a kedy,“ skonštatoval Hrnko. Tvrdí však, že bude naplno dôchodcom. Myslí si, že po včerajšom sneme SNS čaká úbytok v členskej základni. Už priamo zo snemu odišlo po voľbe predsedu niekoľko delegátov nespokojných s výsledkom. „Množstvo delegátov pri voľbe hlasovalo v rozpore s tým, aké mali odporúčanie od svojich členov,“ vyhlásil Hrnko.