Česká miss Natálie prišla v 6. mesiaci o bábätko: Z nemocnice posiela silný odkaz

Tretia najkrajšia Češka v súťaži Miss Czech Republic Natálie Kočendová (20) zverejnila na svojom Instagrame v noci z piatka na sobotu smutnú správu. S partnerom sa tešili na príchod bábätka, krásna blondínka o dieťatko prišla v 6. mesiaci tehotenstva.

"Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka," zverejnila Natálie tragickú správu na Instagrame a pripojila fotografiu z nemocnice, na ktorej je uplakaná.

"Takú lásku a šťastie ako som zažívala 6 mesiacov s tebou, som nikdy nezažila. Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba.

Dala by som všetko za to, aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla vziať zdravého domov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," pokračovala v dojímavom odkaze svojmu chlapčekovi.

Jej partnerom a otcom dieťatka je známy barber Laky Royal, ktorý je kamarát rapera Rytmusa a bývalý účastník MMA reality šou v Oktagone.

Blondínka sa na príchod chlapčeka nesmierne tešila a na sociálnej sieti pravidelne zverejňovala fotografie, na ktorých predvádzala svoje rastúce bruško. "Ani si nedokážete predstaviť, akú obrovskú lásku cítim k tejto malej fazuľke," napísala na jednej z fotografií. Prezradila aj to, že je presvedčená, že jej partner Laky bude skvelým otcom.

Okolo oznámenia tehotenstva missky Natálie bol veľký škandál, pretože až neskôr vysvitlo, že v čase finále bola v požehnanom stave, a to dokonca už v 4. mesiaci tehotenstva, čo je proti podmienkam súťaže. ,,Prišla som na to asi týždeň po finále. Boli sme s priateľom v šoku. Ja, Laky aj celá rodina sme boli prekvapení. Plánované to nebolo, sme spolu chvíľu, od januára. Som skoro v 5. mesiaci," povedala pre super.cz Natálie.