Národniari si zvolia lídra: Bude SNS šéfovať Danko či Hrnko?

Kto sa postaví na čelo národniarov? SNS skončila v posledných voľbách len tesne nad 3 % hlasov.

Dovtedajší šéf Andrej Danko (46) po voľbách hovoril, že už nemá energiu na šéfovanie strane. Počas posledných mesiacov sa však rozhodol, že pokračovať chce aj naďalej. Jeho hlavným vyzývateľom sa stal dlhoročný blízky spolupracovník a podpredseda SNS Anton Hrnko (65), ktorý však na Danka nemá pekného slova. Slovenská národná strana pohorela vo februárových voľbách a so ziskom iba 3,16 % z parlamentu na štyri roky vypadla.

V prieskumoch sa pritom stabilne držala nad hranicou zvoliteľnosti a prepad nastal len krátko pred voľbami. O ďalšej budúcnosti strany a novom šéfovi národniarov dnes rozhodne 130 pozvaných delegátov v Liptovskom Mikuláši. Vyberať si budú z dvojice najvýraznejších tvárí SNS predchádzajúceho obdobia Danko, Hrnko. Druhý menovaný ide do súboja sebavedomo, s cieľom nahradiť Danka, ktorého viní z volebného neúspechu, a chce zastaviť úpadok preferencií a spraviť významnú reorganizáciu smerom dovnútra.

„Mali by sa prevoliť funkcionári a obnoviť krajské a okresné štruktúry. Taktiež by sa mali zabezpečiť kontrolné mechanizmy strany, aby nedošlo k tomu, že sa funkcionári odtrhnú od svojej základne. To znamená hlbokú zmenu stanov, aby predseda bol len predstaviteľom kolektívneho vedenia strany, a nie diktátorom smerom dovnútra,“ avizuje Hrnko, ktorý plánuje značke SNS vrátiť dobré meno.

Exšéf parlamentu a doterajší líder strany Andrej Danko chce viesť stranu ďalej ako silnú opozičnú stranu vyhranenú voči súčasnej koalícii. „Prijmem s pokorou akýkoľvek výsledok snemu. Byť predsedom SNS na ďalšie obdobie bude veľká výzva a zodpovednosť. Slovensko nečakajú ľahké štyri roky a ani kohokoľvek v politickej opozícii,“ upresnil svoje vízie Novému Času Danko.