Prvý deň vodiča autobusu v práci: Nezmestil sa pod most

To nevyrátal! Vodič, ktorý bol prvý deň v práci, viezol deti do školy v dvojposchodovom autobuse.

Nezmestil sa do podjazdu a odtrhol strechu vozidla. Stalo sa tak napriek kriku žiakov, aby zastal. Zranilo sa pri tom 16 detí, z toho 3 museli previezť do nemocnice. Približne 70 detí sa viezlo v dvojposchodovom autobuse do školy vo Winchestri, keď vodič krátko po ôsmej ráno narazil do podjazdu železničného mosta. Trinásť detí ošetrili na mieste a tri museli s vážnymi zraneniami previezť do nemocnice. Nie sú však v ohrození života. Vodič, ktorý to spôsobil, bol prvý deň v práci a očividne ho zaučili slabo.

Robert (15) sa pre BBC vyjadril, že šofér nešiel zvyčajnou trasou, ktorou chodia do školy. Vraj značne meškali, a tak sa vodič rozhodol, že pôjde inou cestou, ktorá mala byť kratšia. Neuvedomil si však, že most na tejto trase je príliš nízky na to, aby pod ním prešiel s dvojposchodovým autobusom. Deti boli po zrážke v šoku a vyskakovali z horného poschodia, mysliac si, že zomrú. Väčšina zranení bola spôsobená práve týmto vyskakovaním či črepinami rozbitého skla.