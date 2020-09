Exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer: Prečo skončil v putách exkolegov?

Strávil noc za mrežami! Róbert Krajmer pred dvomi rokmi šéfoval protikorupčnej jednotke NAKA a mal na starosti poriadok v štáte.

Lukratívneho fleku sa vzdal po tom, čo sa objavil na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka († 27), kde nemal čo robiť. Po kedysi elitného policajta si vo štvrtok večer prišli bývalí kolegovia a pre podozrenia týkajúce sa jeho napojenia na kauzu trenčianskej reštaurácie Fatima skončil v putách. Policajti prehľadali manželom Krajmerovcom bytové aj nebytové priestory a Márii zhabali mobil.

Krajmer následne skončil v putách a strávil noc v cele policajného zaistenia. Jeho zadržanie sa má týkať kauzy trenčianskej reštaurácie Fatima, ktorú spravuje práve jeho manželka. Ide o lukratívny podnik pod trenčianskym hradom, s ktorým sa spája dlhoročný škandál, do ktorého je zapletená aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Tento týždeň sa stala v kauze jednou z piatich obvinených. Krajmera do uzávierky neobvinili, počas piatka ho držali v cele predbežného zadržania.

V roku 2000 kúpil Fatimu podnikateľ Ondrej Janíček, no záujem o ňu mal aj niekdajší šéf podsvetia Peter Čongrády. Na jeho strane mala byť aj Jankovská, ktorá bola v tom čase sudkyňou. „Musia ich cez víkend zadržať!“ písala Jankovská Mariánovi Kočnerovi, pričom myslela Janíčka a jeho biznis partnera.

Tí si pre podnik prešli bitkami, raziami, vyhrážkami a napokon sa ho vzdali. Jankovská mala Janíčka za tri milióny korún poslať za mreže a keď ju obvinil z brania úplatku, ona ho na oplátku obvinila z ohovárania. Kľúčovým svedkom v kauze bol Michal Vida, blízky spolupracovník Čongrádyho, ktorý neskôr zmenil svoju výpoveď, čo dokumentuje aj Threema.

Sám Janíček hovorí, že zadržanie podozrivých je pre neho prelomovou vecou. „V rámci mojej spravodlivosti, alebo toho, čo sa udialo. Toto všetci vedeli. Takže pre mňa to je úspech, ale uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Vzhľadom na to, že ja som podával niekoľko trestných oznámení od pani Žedenyovej, Jankovskej, Krajmera, tak jednoznačne áno, sú zapletení do tejto kauzy. Oni participovali, či už jednotlivo, alebo spolupracovali, stopercentne,“ tvrdí Janíček.

Rozhodovanie o svatovi

Pre kauzu Fatima skončili tento týždeň v putách aj ďalší traja ľudia. Ide o Jankovskej svata Petra Vaska, bývalého policajta NAKA Milana Žáčika a advokátku Annu Žedényiovú. Súd o ich väzbe rozhodoval v piatok. Pred sudcu ich predviedli po zuby ozbrojení kukláči a do pojednávacej miestnosti chodili po jednom. Trojica je obvinená v súvislosti s kauzou Fatima zo zločinu marenia spravodlivosti a prečinu krivej výpovede a krivej prísahy.