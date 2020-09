Šou Milujem Slovensko opäť na obrazovkách: Pozrite sa s Adelou do zákulisia

Na obrazovky Jednotky sa vrátila obľúbená súťažná šou Milujem Slovensko. Stabilnou súčasťou kapitánskej zostavy je aj Adela Vinczeová (39). Nový Čas Nedeľa si posvietil na to, ako vyzerá jej deň počas nakrúcania relácie. Pozrite sa s nami do televízneho zákulisia RTVS.

Deň sa začína v kostymérni

Adela prichádza do televízie ráno o 8.00, aby sa stihla pripraviť a zahviezdiť na obrazovkách. Príprava pred samotným nakrúcaním trvá 2 hodiny. S kostymérkou sa dohodnú na najvhodnejšom oblečení pre každú epizódu. Kapitánka si rada nechá poradiť, ale výsledný outfit je spoločnou zhodou. „Kostymérka mi vyberá hlavne farebné, ležérne veci. Moja jediná podmienka je, že nechcem mať podpätky, lebo tam celý deň stojím. Takže podpätky mám len v silvestrovskom vydaní, inak je to únavné aj pre chrbticu. Mám rada športový outfit, rifle, tričko. Niekedy to treba trochu ozvláštniť,“ prezrádza Adela a dodáva, že nemá rada blúzky. „Cítim sa v nich ako taká teta. Ale Romanka mi vždy ukáže tri štyri outfity a z toho si dva vyberiem.“