Dostane Mick Schumacher šancu v F1 už tento víkend? Toto povedal o svojom otcovi

Foto

Bol by to splnený sen fanúšikov, no predovšetkým Micka Schumachera (21)! Každým dňom je reálnejšia šanca, že syn legendárneho Michaela (51) sa už tento víkend predstaví v tej najprestížnejšej konkurencii – v seriáli F1, kde je na programe VC Toskánska na okruhu v Mugelle.