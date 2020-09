Minister zdravotníctva vyzýva Slovákov: Necestujte do susedných krajín! Desivé slová o Prahe

Marek Krajčí na tlačovej konfernecii upozornil Slovákov, že situácia v súvislosti s koronavírusom v našich susedných krajinách, okrem Poľska, je vážna.

Krajčí vyzval občanov, aby, ak nemusia, necestovali do susedných krajín. Vyzdvihol najmä hlavné mesto Česka, dodal, že Praha je v spojitosti s nákazou veľmi nebezpečná. "Ja by som chcel všetkých občanov Slovenska poprosiť, aby necestovali s výnimkou Poľska. Vstup do každej susednej krajiny zvyšuje riziko. Do Prahy je veľmi nebezpečné ísť a hrozí vám vysoké riziko, že môžete byť nakazení, " uviedol minister počas tlačovej konferencie.