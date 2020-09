Kto bude šéfovať SNS? Analytik to vidí jednoznačne: Nelichotivé slová na adresu Danka

Z dvojice kandidátov na predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) má podľa politického analytika Jána Baránka väčšie šance vrátiť národniarov do parlamentu exposlanec Anton Hrnko ako doterajší šéf Andrej Danko. Povedal to pre spravodajský portál Webnoviny.sk.

O novom predsedovi národniarov v sobotu 12. septembra rozhodne okolo 130 pozvaných delegátov v Liptovskom Mikuláši. Analytik pripomenul, že Danko dostal v roku 2016 SNS späť do Národnej rady SR, ale v tohtoročných februárových voľbách znovu skončila pred bránami parlamentu.

„Danko skončil s neúspechom a dnes je SNS pod jeho vedením okrajová strana. Danko je najmenej optimistická možnosť. Druhá vec je vnútrostranícka politika a záujmy jednotlivcov, a tie nie vždy korelujú s politickou logikou,“ zhodnotil Baránek.

Hrnko patrí k tváram, ktoré boli pri založení SNS v roku 1990. Po nezhodách s vtedajším šéfom strany Jánom Slotom v roku 1994 zo SNS vystúpil. V roku 1998 úplne odišiel z politiky a vrátil sa späť v roku 2014. „Tam je ten príbeh dištancovania sa od káuz SNS jasnejší a čitateľnejší. Samozrejme, Hrnko nie je záruka, že by sa SNS v najbližších voľbách dostala do parlamentu, ale minimálne tam nevidím toľko prekážok a negatív ako u Danka,“ mienil Baránek. Podľa analytika Baránka otázka ďalšieho vývoja v SNS smeruje k „novej tvári“. „Určite by to nebolo na škodu. Stále je čas aj na nejakého komunálneho politika, ktorý by sa stal verejne známy. Bola by to ťažšia cesta pre SNS, ale nemyslím si, že by bola márna,“ poznamenal Baránek.